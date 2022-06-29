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Строительные, сельскохозяйственные и промышленные работы требуют применения специализированной техники. Часто это узкопрофильные агрегаты, которые применяются лишь для отдельных задач. Приобретать их нерентабельно, но использование в своей работе дает возможности для развития предпринимательства, расширяя сферу заказов клиентов.
Сложная, габаритная узкоспециализированная техника, предназначенная для определенного вида работ, является дорогостоящей. Также она требует специального обслуживания, что является дополнительными затратами.
Альтернатива – аренда спецтехники в специализированных компаниях.
Такую возможность предоставляет “Агропромхолдинг” – лидер на рынке услуг аренды спецтехники, который предлагает большой выбор многофункциональных и узкопрофильных механизмов.
Услуги спецтехники востребованы во многих областях производства и строительства. Они необходимы для сложных этапов работ, которые составляют лишь небольшой процент от общего объема выполненного компанией заказа. Поэтому выгода от использования проката очевидна. Спрос всегда способствует появлению новых предложений. В том числе большого автопарка, в котором можно найти:
К этому перечню можно отнести и технику для сезонных видов работ, что предусматривает ее длительный простой при покупке для собственной компании.
СРЕДИ СПЕЦТЕХНИКИ, КОТОРУЮ ВЫГОДНО ВЗЯТЬ В ПРОКАТ
В каждой сфере есть определенный вид работы, который нечасто встречается при заказах, но требует профессионального подхода. Один из примеров – гидравлический отбойный молоток, который понадобится при демонтаже конструкций. Если строительная бригада не выполняет услуги демонтажа, но для дальнейшей работы понадобилось избавиться от остатков старых зданий, аренда отбойного молотка станет отличным решением проблемы. Не менее востребована услуга аренды спецтехники – машины для очистки водоемов и леса. Особенность их применения в том, очистку водоемов редко проводят сразу в нескольких населенных пунктах, на земельных участках, усадьбах, которые находятся рядом. Поэтому использование спецтехники для очистки и создания водоемов предусматривает ее мобильность.
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Сельхозтехника в прокат более востребована, чем аренда других механизмов или авто. Это связано с большим количеством фермеров, которые самостоятельно обрабатывают землю. Если площадь поля небольшая, приобретать комбайны для посева и сбора зерновых нерентабельно. Возможность временного использования сельскохозяйственной техники за плату является оптимальным решением, что дает возможность сэкономить на приобретении дорогостоящих агрегатов, их обслуживании. Также нет необходимости арендовать или строить ангар для техники, обеспечивать ее охрану.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить заказ на сайте. Нет необходимости в личном общении, а оформление услуги онлайн поможет сэкономить личное время.
К тому же, при прокате сельхозтехники фермеры редко нуждаются в консультациях, ведь заранее знают, какая техника необходима. Но если вопросы все же появятся, ответы также удобно получить в онлайн-режимеили, или позвонить по указанному телефону.
На сайте фермер не ограничен во времени: он может выбрать подходящий вариант по доступной стоимости, ознакомившись с его характеристиками.
Среди стандартных предложений аренды сельхозтехники, которые востребованы на рынке:
А также – комбайны, техника для обработки и вспахивания земли, прес-подборщики, обмотчики рулонов и др.
Также можно заказать дополнительное навесное оборудование к трактору для дискования, вспахивания, опрыскивания и т.д. Большинство фирм не просто арендуют спецтехнику – они предоставляют услугу для выполнения указанного объема работы. Это позволяет быть уверенным в правильной эксплуатации техники и дополнительного оборудования.
Сколько стоит заказать сельхозтехнику в аренду, во многом зависит от условий проката агрегатов, их стоимости и удаленности от места выполнения работы.
Разница в цене может быть обусловлена и тем, можно ли взять в аренду спецтехнику самостоятельно, или нужно оплатить услугу выполнения заказа специалистом.
Заказ услуги избавит от необходимости изучать технические особенности агрегата и правила его эксплуатации.
Чтобы оценить основные причины воспользоваться прокатом техники, а также недостатки услуги, можно сравнить выгоды аренды и приобретения агрегатов:
|Аренда сельхозтехники
|Приобретение
Оптимальное решение – ориентироваться на объемы сельскохозяйственных работ. Чем больше масштабы предприятия, тем выгодней приобрести собственный автопарк. Для небольших фермерских угодий лучше воспользоваться арендованной спецтехникой. Она также будет выгодной, если фермер впервые занимается выращиванием культур, которые требуют специфической обработки – к примеру, посадка и уборка свеклы или кукурузы. Если нет уверенности в том, что в следующие года будет использоваться тот же посевной материал, приобретать дорогостоящие навесные устройства к комбайнам нерационально.
Также учитывают особенности грунтов: к примеру, рапс и подсолнух сильно истощают почву, поэтому такие культуры не засевают несколько лет на одном и том же поле. А при смене культур нужно адаптировать технику к их сбору.
Небольшие фермерские хозяйства часто не могут себе позволить аренду крупногабаритной техники. Это невыгодно для небольшого предприятия. Альтернативный вариант – взять в аренду спецтехнику с небольшой мощностью. Ее прокат будет стоить намного меньше, но сможет полностью выполнить нужный объем работы с низкими затратами топлива.
Такое решение в сельском хозяйстве актуально в том случае, если работы на полях не являются основным источником дохода. Владельцы ферм часто используют площадь полей для потребностей фермы – выращивания кормов для животных. Требования к такой продукции не насколько строгие, как к зерновым и овощам для последующей реализации, поэтому арендовать сельхозтехнику с компактными габаритами и небольшой мощностью выгодно для фермерских хозяйств.
Спецтехника для сельскохозяйственных работ предусматривает значительное количество агрегатов и навесных приспособлений, каждое из которых имеет свою сферу использования. Компания «Агропромхолдинг» предлагает лучшие модели мини-спецтехники для проката.
Среди причин арендовать сельскохозяйственную спецтехнику в нашей компании – качественные агрегаты, которые регулярно проходят техосмотр на наличие возможных неисправностей, широкий ассортимент и оперативная доставка. Еще один важный аргумент – доступная стоимость аренды сельхозтехники, что посильно для небольшого бизнеса, частных предпринимателей или домашних хозяйств.
Чтобы договориться о прокате, стоит открыть портал по аренде сельхозтехники. На сайте есть все предложения, а также технические характеристики каждой модели. Можно обратиться по телефону, указанному на странице, или воспользоваться формой обратной связи.
Кроме оформления заказа, им удобно воспользоваться для того, чтобы получить бесплатную консультацию. Специалисты ответят на все интересующие вопросы, помогут выбрать лучший вариант для решения поставленных задач, а также сообщат об условиях и времени доставки спецтехники.
На сайте также есть график работы компании и ее адрес.
Сложно назвать стабильную стоимость проката сельхозтехники. Каждая компания предлагает свой вариант цены, который также может измениться за короткий промежуток времени.
Цена аренды спецтехники в Украине зависит от нескольких факторов:
Кроме этого, стоит учитывать и наценки, которые может формировать само предприятие. Особенно, если в регионе низкая конкуренция на данный вид услуг. Мы не может отвечать за все украинские компании, но гарантируем, что сдача в аренду спецтехники для наших клиентов имеет доступную и оправданную стоимость.
Також це є основними аргументами, чому агропромхолдинг лідер в Україні по послугах оренди спецтехніки.
Наша техніка має високу продуктивність, що дозволяє досягти гарного результату, продуктивності власної роботи.
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ОРЕНДА СПЕЦТЕХНІКИ
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Одна з головних переваг нашої компанії — якісна і надійна техніка від дистриб’юторів, всесвітньо відомих виробників. Можна бути впевненим в тому, що вона буде безпечна в експлуатації, проста в управлінні і забезпечить якісне виконання поставлених завдань.
Сучасна техніка від дистриб’юторів також гарантує низьке споживання електроенергії або горючих матеріалів, а також високу екологічність: відсутність токсичних викидів, які стають причиною дискомфорту працівників і провокують розвиток захворювань.
Європейська техніка не потребує надто частого техогляду: виробник мінімізував участь користувача в функціонуванні агрегату і профілактиці поломок.
Если Вам необходима качественная техника, можно оперативно оформить заказ. Ведь при выполнении любой работы промедление может стать причиной финансовых затрат, или задерживать следующий этап.
Сайт по аренде спецтехники предлагают несколько вариантов оформления заказа. Компания «Агропромхолдинг» также заботится о комфорте клиентов, поэтому оформить прокат можно сразу несколькими способами:
С клиентом свяжется менеджер, который уточнит детали сотрудничества. Среди важных моментов, которые нужно обсудить, – модель техники и возможности ее использования для выбранного вида работы. Также обязательно оговаривают сроки доставки, время и условия эксплуатации и то, сколько будет стоить услуга аренды. Это займет минимум личного времени клиента: менеджеры оперативно ответят на обращение.
Если клиент не уверен в том, какой вид устройств ему необходим, это еще одна причина обратиться за профессиональной помощью. Даже если услуга не будет им заказана, консультация поможет определить последующие действия.
Заказать консультацию специалиста
Причиной переноса времени заказа техники клиентом может быть штормовое предупреждение, обильные дожди, которые не позволяют агрегатам выехать на грунт, или же личные ситуации клиента. Мы с пониманием относимся к непредвиденным ситуациям, и предлагаем выгодную для сторон альтернативу.
За исключением мини-техники, наши устройства имеют систему навигации. Это удобно, ведь позволяет контролировать местонахождения агрегатов. Если машиной пользуется наемный работник, можно отследить его передвижения и скорость.
Такая функция защитит арендатора от несанкционированного использования агрегата работниками. Для компании это также удобно, ведь можно предельно точно рассчитать время передвижения устройства, его прибытия к месту применения.
Выгода от проката очевидна, но может ли аренда спецтехники стать основой для постоянного сотрудничества? Преимущества такого решения – отсутствие необходимости покупать устройство, ведь эта процедура требует длительной подготовки – выбора лучшей модели, поиск более низкой цены и значительное вложение средств (есть риск, что оно себя не окупит).
Кроме этого, техосмотр и ремонт после покупки являются дополнительной проблемой для владельца. Во время проката заказчик зависим от компании. Он не может быть уверенным в том, что данный агрегат будет доступен, когда понадобится. Но в большинстве случаев это решает сезонность, поэтому можно заранее договориться с арендаторами.
Прокат позволяет без опасений сменить вид деятельности – к примеру, использовать поле под посев других культур, следовать тенденциям, что гарантируют более высокую прибыль. Такое решение актуально для сельхозтехники, ведь правила использования почвы требуют смены культур после нескольких сезонов, чтобы не истощать грунт.
Независимо от того, какие проекты и бизнес-идеи будут реализовывать наши клиенты, мы всегда готовы поддержать их начинания с помощью подходящих агрегатов, что позволяет быстро и без проблем достичь желаемого результата.
Компания «Агропромхолдинг» – это возможность арендовать специализированную спецтехнику по доступной цене, заказать выполнение узкозпециализированных услуг миниспецтехникой.
Среди причин обратиться к нашей компании – профессиональная помощь в выборе техники, бесплатные консультации и индивидуальный подход к каждому клиенту. А также оперативность, что позволит избежать простоя при необходимости выполнения работ, что предусматривают несколько этапов. Сотрудничать с нами выгодно и безопасно. К тому же, это не станет причиной волнений, ведь клиент не несет ответственности за процесс эксплуатации миниспецтехники.