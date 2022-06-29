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АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

Строительные, сельскохозяйственные и промышленные работы требуют применения специализированной техники. Часто это узкопрофильные агрегаты, которые применяются лишь для отдельных задач. Приобретать их нерентабельно, но использование в своей работе дает возможности для развития предпринимательства, расширяя сферу заказов клиентов.

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Дорогостоящая техника доступна каждому

Сложная, габаритная узкоспециализированная техника, предназначенная для определенного вида работ, является дорогостоящей. Также она требует специального обслуживания, что является дополнительными затратами.
Альтернатива – аренда спецтехники в специализированных компаниях.
Такую возможность предоставляет “Агропромхолдинг” – лидер на рынке услуг аренды спецтехники, который предлагает большой выбор многофункциональных и узкопрофильных механизмов.

Гидравлический отбойный молоток
Гидравлический отбойный молоток
Грейферный захват для бревен
Грейферный захват для бревен
Отвал для уборки снега на погрузчик
Отвал для уборки снега на погрузчик
Ковш для минипогрузчика
Ковш для минипогрузчика
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Когда нужна аренда спецтехники

Услуги спецтехники востребованы во многих областях производства и строительства. Они необходимы для сложных этапов работ, которые составляют лишь небольшой процент от общего объема выполненного компанией заказа. Поэтому выгода от использования проката очевидна. Спрос всегда способствует появлению новых предложений. В том числе большого автопарка, в котором можно найти:

  • Дорогостоящие механизмы (к примеру, грейферный захват для бревен);
  • Габаритную технику (например, услуга земснаряда);
  • Устройства, которые нужны для узкоспециализированных задач (гидравлический отбойный молоток, отвал для уборки снега на погрузчик и т.д.).

К этому перечню можно отнести и технику для сезонных видов работ, что предусматривает ее длительный простой при покупке для собственной компании.

Выгодные варианты для проката

СРЕДИ СПЕЦТЕХНИКИ, КОТОРУЮ ВЫГОДНО ВЗЯТЬ В ПРОКАТ

  • Механизмы для очистки и создания водоемов;
  • Техника для очистки леса;
  • Мощная строительная техника;
  • Приборы и авто для дорожных работ;
  • Сельскохозяйственная техника;
  • Грузовые автомобили;
  • Снегоуборочная техника.

В каждой сфере есть определенный вид работы, который нечасто встречается при заказах, но требует профессионального подхода. Один из примеров – гидравлический отбойный молоток, который понадобится при демонтаже конструкций. Если строительная бригада не выполняет услуги демонтажа, но для дальнейшей работы понадобилось избавиться от остатков старых зданий, аренда отбойного молотка станет отличным решением проблемы. Не менее востребована услуга аренды спецтехники – машины для очистки водоемов и леса. Особенность их применения в том, очистку водоемов редко проводят сразу в нескольких населенных пунктах, на земельных участках, усадьбах, которые находятся рядом. Поэтому использование спецтехники для очистки и создания водоемов предусматривает ее мобильность.

НУЖНА  
СПЕЦТЕХНИКА В 
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Аренда строительной техники

Прокат строительной спецтехники необходим в двух случаях: если компания не имеет в наличии габаритного дорогостоящего оборудования, которое необходимо нечасто, или же спецтехнику арендует один или несколько работников, которые самостоятельно проводят строительные работы для собственных потребностей. В этих двух случаях техника будет разительно отличаться: если для профильных компаний актуальна аренда строительной техники, что имеет высокую цену и свои особенности эксплуатации (потребность в навыках управления агрегатом), то мини-модели доступны каждому. С помощью проката агрегатов с небольшой мощностью можно провести строительные работы без привлечения компаний. Это дает возможность значительно сэкономить, особенно если клиент уже имел опыт выполнения аналогичных задач. К примеру, аренда спецтехники АПХ поможет провести работы самостоятельно. Например, если владелец участка сам занимается строительством, и нет возможности очистить землю от стволов деревьев с помощью собственной техники.

Аренда техники для очистки леса

Профессиональной вырубкой леса занимается лишь государственная лесная промышленность. Но есть ситуации, в которых нужна спецтехника для очистки леса. Среди возможных вариантов – расчистка дачного участка для застройки, полей под сельскохозяйственные угодья, вырубка старых или сухих деревьев на территории. Аренда техники для очистки леса может быть достаточно затратной для хозяина участка, но если сравнивать с физическим трудом наемных работников, то позволит значительно сэкономить время и финансы. Кроме этого, профессиональные агрегаты более безопасны в эксплуатации, ведь производитель учел возможные травмоопасные ситуации. Еще одна ситуация, когда аренда спец техники АПХ необходима, - комплексное выполнение заказа строительной фирмой, что предусматривает выполнение всех этапов работы. Нежелательные насаждения, которых нет в проекте, стоит убрать. Быстро и без проблем это поможет сделать спецтехника. Даже если вырубка деревьев была проведена вручную, понадобится погрузчик, чтобы вывезти древесину, не повредив близлежащие объекты. С помощью специализированной техники можно быстро и без проблем корчевать пни и кустарники.

Аренда техники для очистки водоёмов

Для очистки водоемов нечасто привлекают специализированные компании. Создание плана работ, исследование водоема и прочие этапы могут быть проигнорированы, ведь это является дополнительными расходами. Не привлекать узкопрофильных специалистов позволяет и простое управление техникой. Выполнение чистки водного объекта самостоятельно имеет значительное количество преимуществ, но для этого нужна аренда техники для очистки водоёмов. С помощью этой услуги можно провести работы максимально быстро и по доступной цене. Но ситуация с созданием больших водоемов противоположна. Для этого нужны исследование грунта, создание проекта, разрешения разных инстанций и привлечение специалистов в данной области, но все также этот вид работ нуждается в специализированной технике, которую сложно найти. Поэтому услуги аренды от нашей компании позволяют оперативно решить такую проблему. Мы можем предоставить услугу в комплексе: земснаряд, очистку от ила и зарослей, берегоукрепление.

Аренда спец техники АПХ для расширения природных и штучных водоемов

Расширение водоема – работа, которую выполняют нечасто. Создание больших штучных водоемов заказывают специалистам, которые выполняют работу «под ключ». Часто это идет в тандеме с ландшафтным дизайном, и такую услугу предлагает наша компания. Но в Украине есть еще одна форма предприятий, которая стала особенно популярной последнее время – рыбное хозяйство. Собственный водоем и минимальное количество вложений позволяют получить максимальную прибыль. К тому же, бизнес не требует привлечения большого количества профильные специалистов и наемных работников. Поэтому расширение искусственно созданного водоема владелец часто выполняет самостоятельно или с работниками предприятия, без привлечения специалистов. Сэкономить на дорогостоящих услугах компаний позволяет аренда техники для очистки водоемов и их расширения. Чтобы увеличить площадь дна, используют самоходные машины и экскаватор – землеройную технику, оснащенную ковшом. Какие агрегаты подойдут для расширения водоема, зависит от условий проведения работы. К примеру, методы расширения земляного бассейна для будущего водоема и уже готового объекта, наполненного водой, значительно отличаются. Важно быть внимательным: при расширении природных водоемов обязательно необходимо получить консультацию у профильного специалиста, ведь вода может «уйти» - снизится ее уровень, или будут замулены природные подземные источники.

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Причины взять в аренду миниспецтехнику

Намного чаще, чем профильным компаниям, спецтехника нужна владельцам земельной площади, на которой они воплощают свои проекты. Один из примеров – строительство дома, загородного участка, помещения для своего мини-бизнеса, фермерского хозяйства и т.д.

В этом случае необходимо предварительно расчистить территорию, избавившись от нежелательных зеленых насаждений или деревьев, что требуют утилизации. Последующее строительство, создание на территории водоема или расчистка от ила и грязи уже существующего, – все это причины арендовать спецтехнику в Киеве и области.

Среди аргументов в пользу миниспецтехники:

  • Простота в управлении, что не требует особых навыков;
  • Высокая проходимость;
  • Маневренность;
  • Низкое давление на почву;
  • Небольшой расход топлива или электроэнергии;
  • Возможность комплектации нужным навесным оборудованием.

В большинстве случаев спецтехника “Агропромхолдинг” — аренда у дистрибьюторов мини-агрегатов, позволит заменить труд целой бригады работников. А также снизит затраты на оплату работы наемного персонала и позволит достичь поставленных задач за более краткий срок.

Услуга аренды спецтехники с низкой мощностью: сферы применения

Миниспецтехника давно заменила физический труд. Вместо того, чтобы нанимать работников или выполнять работу самостоятельно, выгодно арендовать спецтехнику в Киеве или по Украине. Она сэкономит время и будет стоить намного дешевле, чем оформление трудовых договоров с наемными сотрудниками.

Сфера использования специализированной мини-техники значительная. Агрегаты и устройства успешно применяют для:

  • Строительства;
  • Очистки водоёмов;
  • Сельскохозяйственных работ;
  • Очистки от зеленых насаждений (в том числе – их прореживания);
  •  Создания ландшафтного дизайна;
  •  Уборки снега;
  •  Перевозки груза на небольшие расстояния;
  •  Ремонта дорог;
  •  Установки коммуникаций и т.д.

Поэтому мини-техника незаменима для личного и коммерческого пользования.

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Возможность арендовать сельхозтехнику

Сельхозтехника в прокат более востребована, чем аренда других механизмов или авто. Это связано с большим количеством фермеров, которые самостоятельно обрабатывают землю. Если площадь поля небольшая, приобретать комбайны для посева и сбора зерновых нерентабельно. Возможность временного использования сельскохозяйственной техники за плату является оптимальным решением, что дает возможность сэкономить на приобретении дорогостоящих агрегатов, их обслуживании. Также нет необходимости арендовать или строить ангар для техники, обеспечивать ее охрану.

Сайт по аренде сельхозтехники

Сельхозтехника в прокат: варианты для аренды

Стоимость аренды сельхозтехники

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить заказ на сайте. Нет необходимости в личном общении, а оформление услуги онлайн поможет сэкономить личное время.

К тому же, при прокате сельхозтехники фермеры редко нуждаются в консультациях, ведь заранее знают, какая техника необходима. Но если вопросы все же появятся, ответы также удобно получить в онлайн-режимеили, или позвонить по указанному телефону.

На сайте фермер не ограничен во времени: он может выбрать подходящий вариант по доступной стоимости, ознакомившись с его характеристиками.

Среди стандартных предложений аренды сельхозтехники, которые востребованы на рынке:

  • Тракторы;
  • Прессы;
  • Грузовые авто.

А также – комбайны, техника для обработки и вспахивания земли, прес-подборщики, обмотчики рулонов и др.

Также можно заказать дополнительное навесное оборудование к трактору для дискования, вспахивания, опрыскивания и т.д. Большинство фирм не просто арендуют спецтехнику – они предоставляют услугу для выполнения указанного объема работы. Это позволяет быть уверенным в правильной эксплуатации техники и дополнительного оборудования.

Сколько стоит заказать сельхозтехнику в аренду, во многом зависит от условий проката агрегатов, их стоимости и удаленности от места выполнения работы.

Разница в цене может быть обусловлена и тем, можно ли взять в аренду спецтехнику самостоятельно, или нужно оплатить услугу выполнения заказа специалистом.

Заказ услуги избавит от необходимости изучать технические особенности агрегата и правила его эксплуатации.

Почему стоит заказать сельхозтехнику в аренду

Чтобы оценить основные причины воспользоваться прокатом техники, а также недостатки услуги, можно сравнить выгоды аренды и приобретения агрегатов:

Аренда сельхозтехникиПриобретение

  • Отсутствие значительных финансовых вложений на покупку агрегатов;

  • Нет необходимости в техническом обслуживании;

  • Экономия на строительстве ангаров/гаражей для сельхозтехники, а также их охране.

  • Возможность использования в любой момент;

  • Отсутствия платы за аренду;

  • Знания всех технических особенностей приобретенной сельхозтехники.

Оптимальное решение – ориентироваться на объемы сельскохозяйственных работ. Чем больше масштабы предприятия, тем выгодней приобрести собственный автопарк. Для небольших фермерских угодий лучше воспользоваться арендованной спецтехникой. Она также будет выгодной, если фермер впервые занимается выращиванием культур, которые требуют специфической обработки – к примеру, посадка и уборка свеклы или кукурузы. Если нет уверенности в том, что в следующие года будет использоваться тот же посевной материал, приобретать дорогостоящие навесные устройства к комбайнам нерационально.

Также учитывают особенности грунтов: к примеру, рапс и подсолнух сильно истощают почву, поэтому такие культуры не засевают несколько лет на одном и том же поле. А при смене культур нужно адаптировать технику к их сбору.

Сельхозработы арендованной спецтехникой в мини-формате

Небольшие фермерские хозяйства часто не могут себе позволить аренду крупногабаритной техники. Это невыгодно для небольшого предприятия. Альтернативный вариант – взять в аренду спецтехнику с небольшой мощностью. Ее прокат будет стоить намного меньше, но сможет полностью выполнить нужный объем работы с низкими затратами топлива.

Такое решение в сельском хозяйстве актуально в том случае, если работы на полях не являются основным источником дохода. Владельцы ферм часто используют площадь полей для потребностей фермы – выращивания кормов для животных. Требования к такой продукции не насколько строгие, как к зерновым и овощам для последующей реализации, поэтому арендовать сельхозтехнику с компактными габаритами и небольшой мощностью выгодно для фермерских хозяйств.

Преимущество aph-tehnik по аренде сельхозтехники в Украине

 

Спецтехника для сельскохозяйственных работ предусматривает значительное количество агрегатов и навесных приспособлений, каждое из которых имеет свою сферу использования. Компания «Агропромхолдинг» предлагает лучшие модели мини-спецтехники для проката.

Среди причин арендовать сельскохозяйственную спецтехнику в нашей компании – качественные агрегаты, которые регулярно проходят техосмотр на наличие возможных неисправностей, широкий ассортимент и оперативная доставка. Еще один важный аргумент – доступная стоимость аренды сельхозтехники, что посильно для небольшого бизнеса, частных предпринимателей или домашних хозяйств.

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Услуги спецтехники: как заказать сельхозтехнику в аренду

Чтобы договориться о прокате, стоит открыть портал по аренде сельхозтехники. На сайте есть все предложения, а также технические характеристики каждой модели. Можно обратиться по телефону, указанному на странице, или воспользоваться формой обратной связи.

Кроме оформления заказа, им удобно воспользоваться для того, чтобы получить бесплатную консультацию. Специалисты ответят на все интересующие вопросы, помогут выбрать лучший вариант для решения поставленных задач, а также сообщат об условиях и времени доставки спецтехники.

На сайте также есть график работы компании и ее адрес.

Какая цена аренды спецтехники в Украине

Сложно назвать стабильную стоимость проката сельхозтехники. Каждая компания предлагает свой вариант цены, который также может измениться за короткий промежуток времени.

Цена аренды спецтехники в Украине зависит от нескольких факторов:

  • Себестоимости агрегата;
  • Расстояния его транспортировки;
  • Габаритов техники и наличия дополнительного навесного оборудования;
  • Сложности и длительности выполнения работы;
  • Участия в процессе сотрудника компании, который помогает уставить оборудование или управляет его работой.

Кроме этого, стоит учитывать и наценки, которые может формировать само предприятие. Особенно, если в регионе низкая конкуренция на данный вид услуг. Мы не может отвечать за все украинские компании, но гарантируем, что сдача в аренду спецтехники для наших клиентов имеет доступную и оправданную стоимость.

Кому и зачем нужно арендовать спецтехнику в Киеве

К сожалению, при отсутствии необходимого оборудования работники пытаются найти альтернативные варианты. Стоит определить особенности каждой ситуации:
 

СПЕЦТЕХНИКА

  • Замена физических усилий;
  • Безопасность для работников;
  • Качественное выполнение задач;
  • Финансовые вложения.

ПОДРУЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

  • Нарушения техники безопасности;
  • Низкое качество работы;
  • Затраты времени;
  • Экономия средств.
Стоит быть готовым к тому, что с каждым годом модели техники обновляются, становясь все более простыми и комфортными в эксплуатации. А достигнуть того же качества и скорости работы поручными средствами невозможно.

Почему агропромхолдинг лидер в Украине по услугам аренды спецтехники

Компания «Агропромхолдинг» — это возможность арендовать как дорогостоящую габаритную технику, так и миниспецтехнику для выполнения разных видов работ: строительных, сельскохозяйственных и т.д.

СРЕДИ ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ПРОКАТ СПЕЦТЕХНИКИ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ:

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СПЕЦТЕХНИКИ, УЗКОПРОФИЛЬНЫХ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ.

Мы являемся одной из немногих компаний, что также предлагает технику с небольшой мощностью;

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА АРЕНДЫ СПЕЦТЕХНИКИ В УКРАИНЕ.

Низкая стоимость является результатом правильно организованного менеджмента компании, а также качества постоянного технического обслуживания что гарантирует отсутствие непредвиденных ситуаций;

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ.

«Агропромхолдинг» гарантирует лучшие предложения на рынке. Наши сотрудники ориентируются на запросы клиентов, поэтому можно быть уверенным, что мы сможем решить любую вашу проблему, связанную с поиском агрегата;

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

В любой момент можно обратиться к сотрудникам компании для помощи и поддержки. Они помогут сделать правильный выбор, ответят на все поточные вопросы об особенностях использования техники;

ОТСУТСТВИЕ ПРОСТОЯ.

Если устройства длительное время не используются, это может стать причиной последующих трудностей в управлении, появлении коррозии на деталях и т.д. Оптимальный выбор агрегатов дает возможность задействовать их максимально часто;

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНО ЗАКАЗАТЬ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ В АРЕНДУ.

Устройства всегда предоставляются в оговоренные сроки;

ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ.

Кроме цены, оговоренной заранее, клиент не вносит платежи;

НАЛИЧИЕ ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Каждый агрегат имеет пакет документов. Поэтому можно не беспокоиться о техническом состоянии или легальности оборудования.

Також це є основними аргументами, чому агропромхолдинг лідер в Україні по послугах оренди спецтехніки.
Наша техніка має високу продуктивність, що дозволяє досягти гарного результату, продуктивності власної роботи.
Ми цінуємо довіру клієнтів, тому пропонуємо найкращі моделі європейської якості.

ОРЕНДА СПЕЦТЕХНІКИ
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Спецтехніка «Агропромхолдінг» — оренда у дистриб’юторів

Одна з головних переваг нашої компанії — якісна і надійна техніка від дистриб’юторів, всесвітньо відомих виробників. Можна бути впевненим в тому, що вона буде безпечна в експлуатації, проста в управлінні і забезпечить якісне виконання поставлених завдань.

Сучасна техніка від дистриб’юторів також гарантує низьке споживання електроенергії або горючих матеріалів, а також високу екологічність: відсутність токсичних викидів, які стають причиною дискомфорту працівників і провокують розвиток захворювань.

Європейська техніка не потребує надто частого техогляду: виробник мінімізував участь користувача в функціонуванні агрегату і профілактиці поломок.

Сайти з оренди спецтехніки: на що звернути увагу

Затребуваність послуги прокату спеціалізованих агрегатів і пристроїв стала причиною появи безлічі пропозицій на ринку. Кожна компанія пропонує свій сайт послуги оренди спецтехніки. Про те, наскільки плідним буде співробітництво, частково можна дізнатися з оформлення сторінки:

ПЕРЕВАГИ

  • Наявність адреси компанії, короткої інформації про підприємство;
  • Вичерпна характеристика моделей;
  • Можливість в будь-який момент надати послугу і обговорити деталі.

НЕДОРОБКИ

  • Відсутність всіх контактних даних та опису послуг;
  • Обмеження інформації про пристрої;
  • Тривале очікування відповіді, нечіткі формулювання.
На особливості сайту варто звернути увагу, адже він є основою для ознайомлення клієнта з пропозиціями підприємства. Одна з найбільш важливих деталей — відсутність чітких характеристик техніки. Це може стати причиною конфлікту, адже окремі види робіт вимагають чітко визначеного формату техніки (потужності, габаритів, функціоналу і т.д.).

Прокат спецтехники в Киевской области: возможности и предложения

Аренда спецтехники в населенных пунктах, незначительно удаленных от столицы Украины, имеет свои преимущества. Открыть небольшое предприятие намного проще, когда есть возможность оформить прокат спецтехники в Киевской области. Чем ближе транспортировка устройств и техники, тем ниже цена услуги. Кроме того, компании по прокату спецтехники, которые находятся в столице, предлагают более широкий ассортимент и низкие цены, чем региональные предприятия.

Наш сайт услуги аренды спецтехники: как воспользоваться

Если Вам необходима качественная техника, можно оперативно оформить заказ. Ведь при выполнении любой работы промедление может стать причиной финансовых затрат, или задерживать следующий этап.

Сайт по аренде спецтехники предлагают несколько вариантов оформления заказа. Компания «Агропромхолдинг» также заботится о комфорте клиентов, поэтому оформить прокат можно сразу несколькими способами:

  • с помощью формы обратной связи на странице компании;
  • по указанному номеру телефона;
  • написав сообщение.

С клиентом свяжется менеджер, который уточнит детали сотрудничества. Среди важных моментов, которые нужно обсудить, – модель техники и возможности ее использования для выбранного вида работы. Также обязательно оговаривают сроки доставки, время и условия эксплуатации и то, сколько будет стоить услуга аренды. Это займет минимум личного времени клиента: менеджеры оперативно ответят на обращение.

Если клиент не уверен в том, какой вид устройств ему необходим, это еще одна причина обратиться за профессиональной помощью. Даже если услуга не будет им заказана, консультация поможет определить последующие действия.

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Сдача в аренду спецтехники: как избежать ошибок

Как и любой вид деятельности, сдача в аренду спецтехники не гарантирует отсутствие ошибок. Столкнуться с ними может каждый, но основное преимущество сотрудничества с надежными партнерами в том, что это легко исправить. Примеры того, какие сложные ситуации могут возникнуть:

НЕСООТВЕТСТВИЕ СПЕЦТЕХНИКИ ЗАДАНИЮ.

Несмотря на обсуждение с менеджером, такая проблема может возникнуть. Арендованной спецтехникой, которая не подходит для реализации планов, не стоит пользоваться. Связавшись с менеджером, можно оперативно заменить агрегат на подходящий. Мы понимаем, что клиенты не всегда могут правильно оценить объем работы и ее специфику, а также технические характеристики устройства, поэтому всегда приходим на помощь.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клиент не несет ответственности, если техника получила повреждение во время использования.

ПОЛОМКА УСТРОЙСТВА.

Даже качественная и новая техника может потребовать ремонта. Эта прописная истина известна всем, но большинство клиентов беспокоятся, если техника выходит из строя во время услуги аренды. В этом случае стоит дождаться мастеров компании, которые найдут и устранят причину. Но это редкое явление – мощные агрегаты «нечувствительны» к качеству дорог и условиям внешней среды.

ОТКЛОНЕНИЕ ЗАКАЗА КЛИЕНТОМ.

Мы с пониманием относимся к этому, ведь часто выполнение определенных видов заказов требует соответствующих погодных условий. Например, нет смысла арендовать снегоуборочную машину, когда температура резко поднимается с изменением атмосферного фронта. Такие явления характерны для начала весны, когда обильные снегопады чередуются с теплой погодой.

Причиной переноса времени заказа техники клиентом может быть штормовое предупреждение, обильные дожди, которые не позволяют агрегатам выехать на грунт, или же личные ситуации клиента. Мы с пониманием относимся к непредвиденным ситуациям, и предлагаем выгодную для сторон альтернативу.

Возможна ли потеря техники

Все агрегаты имеют достаточно высокую цену. Поэтому вопрос, который часто беспокоит заказчиков, — возможна ли потеря арендованных машин? Ведь часто для их хранения у клиента нет специального гаража, ангара и т.д. Тем более, заказчик не может обеспечить круглосуточную охрану устройств, арендованных на несколько дней или более.

За исключением мини-техники, наши устройства имеют систему навигации. Это удобно, ведь позволяет контролировать местонахождения агрегатов. Если машиной пользуется наемный работник, можно отследить его передвижения и скорость.

 

Такая функция защитит арендатора от несанкционированного использования агрегата работниками. Для компании это также удобно, ведь можно предельно точно рассчитать время передвижения устройства, его прибытия к месту применения.

Постоянное сотрудничество: преимущества и недостатки

Выгода от проката очевидна, но может ли аренда спецтехники стать основой для постоянного сотрудничества? Преимущества такого решения – отсутствие необходимости покупать устройство, ведь эта процедура требует длительной подготовки – выбора лучшей модели, поиск более низкой цены и значительное вложение средств (есть риск, что оно себя не окупит).

Кроме этого, техосмотр и ремонт после покупки являются дополнительной проблемой для владельца. Во время проката заказчик зависим от компании. Он не может быть уверенным в том, что данный агрегат будет доступен, когда понадобится. Но в большинстве случаев это решает сезонность, поэтому можно заранее договориться с арендаторами.

Прокат позволяет без опасений сменить вид деятельности – к примеру, использовать поле под посев других культур, следовать тенденциям, что гарантируют более высокую прибыль. Такое решение актуально для сельхозтехники, ведь правила использования почвы требуют смены культур после нескольких сезонов, чтобы не истощать грунт.

Независимо от того, какие проекты и бизнес-идеи будут реализовывать наши клиенты, мы всегда готовы поддержать их начинания с помощью подходящих агрегатов, что позволяет быстро и без проблем достичь желаемого результата.

Наши гарантии

Компания «Агропромхолдинг» – это возможность арендовать специализированную спецтехнику по доступной цене, заказать выполнение узкозпециализированных услуг миниспецтехникой.

Среди причин обратиться к нашей компании – профессиональная помощь в выборе техники, бесплатные консультации и индивидуальный подход к каждому клиенту. А также оперативность, что позволит избежать простоя при необходимости выполнения работ, что предусматривают несколько этапов. Сотрудничать с нами выгодно и безопасно. К тому же, это не станет причиной волнений, ведь клиент не несет ответственности за процесс эксплуатации миниспецтехники.

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    Наша компанія є офіційним представником європейських партнерів. Тому ми пропонуємо ексклюзивний продукт, що дозволяє виконувати комплекс складних робіт у важкодоступних місцях та на відкритій місцевості.

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    Контакти

    Компанія: ООО «ТД «Агропромхолдинг» Адрес: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. підприємницька, 10
    Телефон: (067) 223 11 88
    Email: vladmetreveli@gmail.com

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