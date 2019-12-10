В результате естественного износа материалов старые здания становятся непригодными для эксплуатации. Кроме того, возле них небезопасно возводить другие сооружения, а потому требуется демонтаж поврежденных конструкций. Для сноса здания потребуется получение специального разрешения, которое выдает соответствующая экспертиза, что подтвердит нерентабельность реконструкции. Причем снос сооружений должен происходить с соблюдением определенных правил и норм. Благодаря этому в дальнейшем удастся исключить всевозможные проблемы. Демонтажные работы зданий могут осуществляться независимо от конкретного типа постройки: Сносу подвергаются одно- и многоэтажные строения.

Конструкции, выполненные из монолитного бетона, панелей, дерева или кирпичей. Компания Агропромхолдинг сдает в аренду экскаватор для сноса зданий, который отлично справляется с поставленной задачей. Кроме того, клиент сможет воспользоваться еще одной дополнительной услугой ‒ аренда техники вместе с услугами оператора. Наши операторы осуществляют управление спецтехникой, что позволит заказчику оценить высокое качество проделанной работы. Разновидности экскаваторов на стройплощадке За счет представленной техники удается решать задачи разного уровня сложности, направленные на строительство и благоустройство отдельных участков. Аренда экскаватора для сноса зданий в Украине значительно сокращает время на выполнение демонтажных работ, что способствует оперативной реализации проекта.

Для строительных процессов компания Aph-Tehnik предлагает большое количество различных видов экскаваторов, каждый из которых используется для конкретной цели: Колесные экскаваторы Представленный вид техники активно эксплуатируется для рытья различных углублений в земле: это могут быть ямы под фундамент, траншеи для коммуникационной разводки и прочее. Экскаваторы-погрузчики Это незаменимые помощники, когда требуется оперативно собрать и транспортировать мусор со стройплощадки, когда важно облагородить участок. Экскаватор для сноса зданий с гидравлическим молотом Это отличное решение для объектов высокого уровня сложности. За счет гидромолота можно с легкостью сносить различные сооружения, не повреждая при этом расположенные неподалеку дома. В зависимости от определенной задачи подбирают тот или иной вид техники. Наши менеджеры всегда помогут клиентам определиться с правильным выбором экскаваторов, предоставляя выгодные условия аренды.



От чего зависит цена аренды экскаватора для сноса зданий Технологии и стоимость монтажа отдельных сооружений зависят от нескольких факторов. Поэтому заказывая услугу техника напрокат, нужно учесть несколько важных нюансов: Масштаб конструкции, которую необходимо снести.

Расположение строения.

Особенности благоустройства территорий, расположенных вблизи данного здания.

Назначение постройки. Ведь снос зданий промышленного и жилого типа заметно отличается не только принципом демонтажа, но и характеристиками используемой техники. Поэтому точная цена аренды экскаватора для сноса зданий будет определена после выяснения всех вышеперечисленных особенностей. Кроме того, важно учесть точное количество необходимых машин и время работы в целом.

Сроки, за которые выполняется процесс демонтажа, определяются после осмотра территории. Исходя из всего указанного, устанавливается окончательная цена аренды экскаватора для сноса зданий.



Навесное оборудование под демонтаж зданий Для эффективного демонтажа зданий экскаваторы дополняют различными видами навесного оборудования. К примеру, классическим ударным узлом ‒ «бабой», укомплектован экскаватор-драглайн с шаровым рыхлителем.



На сегодняшний день на смену шаровому рыхлителю пришли другие не менее популярные комплексы навесных механизмов: дробильные ковши;

гидромолоты и гидроножницы;

бетоноломы;

вибропогружатели;

всевозможные виды захватов. Стандартным типом навесного оборудования остается ковш, благодаря своим функциональным характеристикам. С помощью ковша можно выполнять две основные задачи: разрушительное и дробительное действие.

Чаще всего такие ковши изготавливают из высокопрочной стали. При этом показатели твердости навесного оборудования по Бринеллю варьируется от 200 до 400 HB. Масса разрушающего узла составляет 0,6-2,1 т. Такое оборудование с легкостью справляется с бетонными или кирпичными сооружениями.



Экскаватор для сноса зданий: разрушение с помощью гидромолота В большинстве случаев демонтажные работы осуществляются с целью дальнейшей застройки участка новыми объектами. К тому моменту, когда официально будет утвержден снос сооружения, потребуется подготовить новый проект и согласовать сроки его выполнения. Поэтому важно использовать качественную и эффективную технику для демонтажа, что позволит завершить все работы в кратчайшие сроки.

Заказывая в аренду экскаватор для сноса зданий, каждый клиент может быть уверен в том, что поставленные задачи будут выполнены оперативно и качественно. Дополнительным инструментом является гидромолот, с помощью которого снос сооружений осуществляется максимально быстро. Это выгодное решение не только с финансовой, но и с технической точки зрения.



Выделяют несколько весомых причин для использования экскаватора для сноса зданий: универсальность эксплуатации;

увеличение эффективности работы в несколько раз;

ускорение рабочего процесса;

возможность обеспечить безопасный снос здания для окружающих зданий и людей, которые находятся на стройплощадке. Применение экскаватора с гидромолотом упрощает процедуру демонтажа, как для кирпичных, так и для бетонных сооружений, что отличаются особой прочностью. Ведь в результате высокой степени плотности строительных материалов далеко не всегда удается самостоятельно справиться с демонтажем конструкции.



Преимущества аренды экскаватора для сноса зданий в Украине Доступные цены на аренду экскаватора для сноса зданий сделали данную услугу достаточно востребованной для физических и юридических лиц. Возможность в любое время арендовать специальную технику позволяет клиенту своевременно выполнять запланированные рабочие процессы.

Выделяют несколько преимуществ аренды экскаватора для сноса зданий в Украине от компании Aph-Tehnik: Каждая машина сдается напрокат вместе с опытным оператором-машинистом. В результате заказчику не потребуется самостоятельно искать специалиста, который сможет управлять данной техникой или самостоятельно разбираться в особенностях работы экскаватора. Поэтому заказчику не нужно будет выделять денежные средства на обслуживание машины в результате ее поломки.

Клиент имеет право на продолжительную аренду и продление договора о сотрудничестве в случае необходимости. Мы всегда готовы пойти навстречу заказчику, что особенно важно в условиях ограниченного времени на выполнение конкретной задачи.

Точное соблюдение сроков подачи техники на определенный объект, согласно указанным в договоре условиям. Клиенту не придется беспокоиться о возможных способах транспортировки техники на участок, где будет происходить демонтаж здания. Наш логистический отдел занимается решением вопросов, связанных со своевременной доставкой экскаваторов к назначенному объекту.

Большой выбор машин. В нашем ассортименте имеются отдельные модели экскаваторов, предназначенных для сложных условий эксплуатации на участках с ограниченным свободным пространством или при отсутствии подъездных путей. Выгодная аренда экскаватора для сноса зданий в Украине позволяет решить проблему демонтажа различных сооружений, независимо от материалов, из которых они были построены. Мы грамотно распланируем рабочее время, учитывая основные пожелания клиентов. Ведь от правильно организованного сноса здания в дальнейшем будут зависеть условия для будущего строительства новых сооружений.



Основное предназначение экскаваторов с гидравлическим молотом Гидравлический молот ‒ одна из самых популярных разновидностей навесного оборудования, которое активно используется для экскаваторов. Выбор определенной модели зависит от конкретных операций: это поможет определиться с массой молота, силой и частотой удара. Агропромхолдинг сдает в аренду экскаватор для сноса зданий с разными вариантами навесного оборудования, однако использования гидромолота позволяет решить самые сложные задачи, связанные с разрушением старых или поврежденных конструкций.



Чаще всего такое сочетание машины и навесного оборудования активно используется в следующих ситуациях: Снос и разборка сооружений, не подлежащих процессу реконструкции.

Разрушение асфальтного покрытия для будущих ремонтных работ или прокладки новых коммуникаций.

Дробление промерзшей земли или твердых скалистых пород. Использование дополнительного навесного оборудования в виде гидравлического молота позволяет существенно расширить изначальные возможности техники. Опытный оператор-машинист поможет осуществить управление такой машиной, исключая определенные сложности для клиента. Таким образом, за техническое состояние техники несет ответственность исключительно оператор.



Преимущества использования гидромолота Для выполнения демонтажных работ рекомендуется использоваться идеальное сочетание мощной машины и надежного навесного оборудования ‒ экскаватор с гидравлическим молотом. Чтобы взять экскаватор для сноса зданий на прокат в Aph-Tehnik (АПХ), необходимо позвонить по указанным номерам телефона на сайте компании.

Прежде чем воспользоваться данной услугой, каждый клиент может ознакомиться со следующими преимуществами: Наличие достаточно мощного гидравлического аккумулятора, что обеспечивает необходимую частоту удара. Его задача заключается в нейтрализации перепадов давления в механизме, исключая преждевременный износ.

Использование колесного экскаватора, укомплектованного шумоподавляющим оборудованием. Таким образом, машинист сможет работать в комфортных для него условиях, что положительно сказывается на качестве работы в целом.

Достаточные показатели мощности и непрерывная ударная частота гидромолота сохранятся даже в условиях минимального уровня масла в системе.

Высокие показатели производительности благодаря мощной ударной системе. Представленная техника отлично подходит для работы с достаточно твердыми и прочными материалами.



Как взять экскаватор для сноса зданий на прокат в Aph-Tehnik (АПХ) Выгодная стоимость аренды экскаватора для сноса зданий позволяет решить вопрос, где взять соответствующую технику для выполнения демонтажных работ. Среди основных преимуществ такой машины важно отметить высокую маневренность и компактность. Таким образом, удается выполнять запланированные процессы даже в условиях ограниченного пространства, соблюдая при этом технологические стандарты и правила.



Чтобы взять экскаватор для сноса зданий на прокат в Aph-Tehnik (АПХ), необходимо выполнить несколько простых шагов: Связаться с нашими менеджерами. Это можно сделать, позвонив по телефону или, заполнив короткую форму. Наши менеджеры договорятся о сроках выполнения работы, месторасположении участка, количестве необходимой техники и других важных нюансах. В отдельных ситуациях потребуется выезд специалиста на стройплощадку для оценки объема предстоящей работы. Подписание договора и согласование основных спорных моментов, учитываются требования и пожелания заказчика. По приезду на указанный участок оператор-машинист непременно приступает к поставленной задаче.



Часто задаваемые вопросы о сносе зданий экскаватором Нужна срочная аренда экскаватора. Это возможно? Все срочные работы мы рассматриваем в первую очередь. Учитывается количество техники, расстояние до участка, где будет происходить демонтаж и объем будущих работ. Мы предоставляем технику в течение короткого времени по Киевской области. Могут ли демонтажные работы проводиться в ночное время? Для безопасности всех работников, что находятся на строительной площадке, демонтаж сооружений осуществляется исключительно в дневное время. Вы работает с физическими лицами? Да, мы предоставляем собственные услуги аренды для частных лиц или организаций. При этом тарифы не зависят от статуса клиента. За какое время можно снести частный дом площадью 50-60 м2? Для точного определения сроков работы недостаточно знать только площадь сооружения. Важно также учитывать качество и прочность материалов, из которых была построена конструкция, этажность дома, его расположение и состояние на момент демонтажа (полуразрушенный дом или полноценная жилая постройка).



Выгодная стоимость аренды экскаватора для сноса зданий промышленного назначения Агропромхолдинг сдает в аренду экскаватор для сноса зданий для различных организаций, которые хотели бы провести самостоятельный демонтаж, но не имеют для этого подходящего оборудования. Наши специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на организацию и проведение работ по сносу сооружений на высоком профессиональном уровне.

При выполнении поставленных задач специалисты обязательно учитывают: Конструкцию дома, обращая внимание на расположение коммуникаций и инженерных сетей.

Конкретный вид техники, наличие/отсутствие дополнительного навесного оборудования.

Всевозможные нормы и правила по запыленности воздуха, уровню шума на каждом отдельно взятом участке. Чтобы взять экскаватор для сноса зданий на прокат в Aph-Tehnik (АПХ), мы предоставляем своим клиентам огромный автопарк. Вся техника проходит постоянный технический осмотр, а на объект выезжает только после полноценной проверки работоспособности. В результате клиент может быть совершенно спокоен за то, что все запланированные работы будут выполнены вовремя, исключая отклонение от сроков.



Покупка или аренда экскаватора: что выбрать? Экскаваторы ‒ многоцелевая и высокопроизводительная техника, которая отличается достаточно высокой стоимостью. Некоторые строительные компании принимают решение приобрести недорогие б/у экскаваторы, чем подвергают себя опасности: поддержанная техника отличается непродолжительным сроком службы.



Поэтому наиболее оптимальным решением является услуга аренды экскаваторов. Это особенно важно для частных предпринимателей и небольших компаний, которые не нуждаются в постоянном использовании такого оборудования. Чтобы сэкономить, они берут технику напрокат.

Доступная стоимость аренды экскаватора для сноса зданий позволяет заказчику не только сэкономить, но и также грамотно выполнить поставленную задачу. Ведь при покупке такой дорогостоящей техники потребуется позаботиться о ее дальнейшем техническом обслуживании, а также о поиске профессионального оператора, который сможет осуществлять управление машиной. Все это влечет за собой лишние финансовые растраты.

Компания Aph-Tehnik предоставляет демократичную стоимость аренды экскаватора для сноса зданий вместе с услугами квалифицированного оператора-машиниста. В результате заказчик сможет избавить себя от всевозможных проблем, связанных с подготовкой техники к немедленной эксплуатации, ее транспортировки на стройплощадку.

