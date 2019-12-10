Разнообразные подъемно-транспортные машины, механизмы позволяют перевозить, разгружать и загружать объекты, чтобы перемещать грузы и укладывать их. Они бывают разных видов, но отличаются функциональностью, надежностью, практичностью.

Почему выгодна аренда складского погрузчика в Украине Почему выгодна аренда складского погрузчика в Украине

Не всегда целесообразно покупать технику. Более выгодна аренда складского погрузчика в Украине, поскольку это позволяет минимизировать затраты. Кто-то ориентируется на производителя, на сам бренд, технико-эксплуатационные характеристики, манёвренность и другие факторы. Если интересует аренда складского погрузчика в Украине, то выбрать можно в любое время. В основном используется подобная техника для складских работ. Она оснащена специальными вилами, транспортирующими и захватывающими грузы, будь то контейнеры или паллеты. Есть модели напольного типа, оснащенные внушительными платформами, тягачами. Надо сказать, что отличаются эти машины и компактностью, именно поэтому их так ценят. В процессе аренды складских погрузчиков в Украине можно выбрать подходящую модель. Все они отличаются миниатюрностью, что позволяет использовать их в условиях ограниченного пространства, на сложных территориях, например, в помещениях с множеством отделений, рядов, отсеков.

Функциональные характеристики

Благодаря функциональности этот вариант хорош и при следующих работах:

Ландшафтное благоустройство. Снос зданий. Проведение работ на городских и загородных трассах. И, конечно, непосредственно в складах. Такие машины способны поднимать разные материалы, в том числе щебень, гравий, песок, коробки. Есть аналоги на гусеничном ходу или на колёсном.

От чего зависит стоимость аренды складского погрузчика

Вопрос цены является для многих клиентов первостепенным. Зависит стоимость аренды складского погрузчика от разных факторов. Например, от количества используемых часов. Можно взять все на небольшой или длительный срок, но в любом случае ценообразование прозрачное, рассчитывается сумма заблаговременно. Поскольку конкуренция в данном сегменте рынка велика, то стоимость аренды складского погрузчика приемлема. Нередко постоянным клиентам предлагаются особые условия сотрудничества, дополнительные скидки. На цену влияет и то, какая именно модель берётся в аренду, с каким функционалом. Подробное описание есть на сайте. При расчёте стоимости аренды складских погрузчиков нужно руководствоваться и тем, будет ли привлечен специализированный персонал компании для управления этой техникой. В любом случае цена адекватна, поэтому арендовать эти машины могут позволить себе практически все желающие. Нередко выбирают аренду именно предприниматели, компании, оказывающие смежные виды деятельности.

Агропромхолдинг сдает в аренду складской погрузчик с услугами работ

В любое время можно обратиться в Агропромхолдинг, чтобы заказать подобную технику. Уже не первый год Агропромхолдинг сдаёт в аренду складской погрузчик с услугами работ, гарантируя качественный сервис. Можно выбрать в зависимости от технико-эксплуатационных параметров:

Тип двигателя, мощность

Масса самой техники

Модель двигателя

Бесступенчатая скорость

Объём топливного бака

Тип охлаждения двигателя

Высота выгрузки, усилие разрыва

Также Агропромхолдинг сдаёт в аренду складской погрузчик с услугами работ и тогда, когда необходимо подобрать машины по габаритам. Есть максимально компактные аналоги или более внушительные по размерам. Эта техника возьмет на себя всю самую тяжёлую работу, обеспечит маневренность благодаря оптимальной ширине шин. Это, кстати, не окажет серьезного давления на грунт. В Агропромхолдинге сдаются в аренду складские погрузчики с услугами работ круглый год. Предварительно можно написать, заказать обратный звонок или запросить дополнительную информацию.

Нюансы хорошего выбора

При выборе нужно учитывать, например, то, являются ли вилочные погрузчики электрическими или с автономной работой, предназначены ли они исключительно для внутренних работ на складе или же их можно использовать снаружи. Некоторые из них являются универсальными. В машинах есть приспособления, которые позволяют работать и с грузами высотного типа. Высота стеллажей может доходить до 10 метров и даже больше. Грузоподъёмность может составлять одну тонну или больше — вплоть до 10. Если грузоподъемность от 2 до 10 тонн, то, как правило, машины предназначены для решения задач на открытых территориях, загружая и разгружающая грузы. Иногда клиенты четко знают, что хотят получить в итоге, какая техника их интересует. Но в большинстве случаев люди задают вопросы, описывают поставленные перед ними задачи. Это вполне нормальное явление, поэтому в компании работают специалисты, которые гарантируют нюансы хорошего выбора в зависимости от условий эксплуатации, выносливости тех или иных образцов.

Взять складской погрузчик на прокат в Aph-tehnik (АПХ)

Нередко клиенты приходят по советам, рекомендациям. Если качественно выполнять работу, то не потребуется привлекать большие объемы рекламных бюджетов. Если надо взять складской погрузчик на прокат в Aph-tehnik (АПХ), то рекомендуется сначала ознакомиться с образцами, имеющимися в описании на сайте. Есть и фото техники, даются технико-эксплуатационные параметры, мощность, грузоподъёмность. Обязательно указывается и стоимость. В любое время взять складской погрузчик на прокат в Aph-tehnik (АПХ) могут позволить как предприниматели, так и компании, представители малого, среднего и крупного бизнеса. Да, бывает очень обидно, когда клиент, не разобравшись в ситуации, выбирает спецтехнику, которая не совсем подходит для решения задач. Поэтому обязательно учитывается длина вил, маневренность, грузоподъемность, габариты, условия эксплуатации, типы двигателя. Если есть сомнения, лучше предварительно спросить у специалистов, уточнить нюансы. Можно даже прислать фото строительной площадки либо склада, чтобы специалисты понимали, в каких условиях будут работать погрузчики. Можно быть уверенным, что, взяв складские погрузчики на прокат в Aph-tehnik (АПХ), техника не подведет, она сможет полноценно работать на протяжении длительного времени. Предусмотрены гарантии, составляется договор, где оговариваются все нюансы. В том числе оговаривается ответственность за предоставление техники в нерабочем состоянии.

Разнообразные решения

Иногда машинам приходится проезжать через узкие ворота, совершать развороты под различным углом, в том числе вокруг своей оси. В любом случае нужно учитывать, что конструкции, ограждения не должны быть повреждены. Плюс, техника должна работать с минимальным уровнем шума, чтобы гарантировать комфорт людям на территории, на соседних участках. Обеспечивается быстрое перемещение самых грузов — таким образом работа будет бесперебойной. Есть и узкопроходные модели, что прекрасно адаптированы для функционирования в очень ограниченном пространстве. Например, на складах с относительно узкими проходами надо привлекать машины, позволяющие размещать товары, груз, перемещать их, не задевая другие стойки с ящиками и не мешая проходу людей. Имеются электрические и другие аналоги, прекрасно адаптированные для транспортировки относительно небольших партий товара, грузов, для последующего размещения их на стеллажах. Это максимально недорогие и простые в использовании аналоги. Да, они не предназначены для интенсивной многочасовой работы, но такие параметры не всегда требуются клиентам.

Выгодная цена аренды складского погрузчика

Если сравнить со стоимостью техники, то разница, конечно, очевидна. Привлекательная цена аренды складского погрузчика — одно из основных преимуществ. Конечно, это вовсе не означает, что выбор машины будет ограничен или же их эксплуатационные параметры далеки от ожидаемых. Ниже приведены некоторые типы погрузчиков и их особенности.

Дизельные и газовые погрузчики Модели вилочных автопогрузчиков могут быть оборудованы разнотипными двигателями и соответственно могут работать на топливе разного вида. Компактные погрузчики с ДВС Серия малогабаритных вилочных погрузчиков с ДВС. Благодаря своим компактным размерам и продуманной эргономике они способны выполнять все необходимые функции даже в условиях довольно ограниченного пространства. Электропогрузчики Вилочные электропогрузчики – достойная и экономичная альтернатива моделям с топливными двигателями. Ричтраки Маневренные, многофункциональные и эргономичные погрузчики с вилочным захватом – выгодное решение для большинства торгово-складских и производственных компаний.

Конкурентная цена аренды складского погрузчика позволит выбрать и универсальные модели, с низким или высоким клиренсом, адаптированные для передвижения по шероховатым, неровным или, напротив, гладким поверхностям. Если говорить именно о складах, производственных помещениях в классическом понимании, то часто полы в них очень гладкие, например, бетонные, что обеспечивает удобство прохождения, дезинфекции. Но шины погрузчиков должны быть идеально подготовлены к быстрому перемещению по таким поверхностям, к возможности надежно захватить груз, удерживать его, разворачиваться под разными углами. Заблаговременно можно посмотреть и цены аренды складских погрузчиков, убедившись в их разумности. Есть очень мощные аналоги с разным количеством цилиндров. Да, все они имеют относительно небольшую массу, но мощность сильно отличается. В зависимости от специфики манипуляций можно доукомплектовать технику, например, дополнить устройством для блокирования, дополнительным освещением, приспособлениями, позволяющими быстро сменять навесное оборудование.

Отличный вариант для решения самых разных задач

Нельзя сказать, что заказы похожи друг на друга. Даже если требуется техника на склад, например, с продуктами, то сама специфика манипуляций будет разнообразной. Выбираются модели, продумывается комплектация. Так, есть следующие дополнительные опции:

Сиденье на пружинах с подлокотником

Установка рабочего освещения в зависимости от специфики манипуляций.

Прицепное устройство

Джойстик гидравлического типа

Устройство гидравлического типа, позволяющее оперативно менять то или иное навесное оборудование

Всё это достигается благодаря профессионализму разработчиков. Этот бренд не нуждается в рекламе, но известно, что изготовители ориентировались в том числе и на неблагоприятные условия труда. Независимо от площади, архитектурно-планировочных особенностей, высоты потолков, полового покрытия всё будет сделано так, чтобы груз, переносимые объекты не пострадали. Тип двигателя бывает на бензине или на дизеле, отличается и количество цилиндров, тип охлаждения. Стандартным типом охлаждения является специальная охлаждающая жидкость. Таким образом охлаждение водяное. Есть аналоги, которые не предназначены для поднятия грузов на внушительную высоту, но они очень устойчивы при транспортировке объектов вправо и влево, при развороте под нужным углом. Это универсальные быстроходные машины, что задействуют в производственных цехах, на складах, в условиях ограниченного пространства. В описании указывается и максимальная, номинальная грузоподъёмность. Эти сведения помогут выбрать технику, которая не опрокинется даже при развороте вокруг своей оси под определённым углом. Рассчитывается центр тяжести груза, способность удержать объект. Специалисты рассчитывают, как будет меняться центр тяжести, смещаясь в ту или иную сторону и как это влияет на грузоподъёмность. Известно, что если центр тяжести смещается на 10 см, то это приводит к уменьшению параметров грузоподъёмности примерно на 15%.

Безопасные погрузчики в хорошем рабочем состоянии

Безопасность относится ко всем машинам, в том числе бензиновым, газовым, дизельным. На открытых складах, вне их, в помещениях открытого типа задействуют разную технику. Если речь идёт о проведении манипуляций внутри закрытого помещения, то, конечно, целесообразнее использовать электрические модели, поскольку они не выделяют выхлопных газов. Соответственно, стандарты воздуха в закрытом помещении, на складе сохранятся. Возможно задействовать, например, газовые, дизельные аналоги, но только при условии мощной вентиляции и способности оперативного вывести выхлопные газы наружу. Такие нюансы стоит оговаривать заблаговременно. Хотя электрические машины не выделяют выхлопов, но они нуждаются в периодической остановке, чтобы подзарядить аккумуляторы. Газовые и дизельные модели требуют меньших перерывов в работе. Это тоже надо помнить, поскольку иногда клиенты желают заказать технику для работы сразу на несколько смен и даже на несколько суток. Зато электрические модели значительно выигрывают в плане бесшумности работы. Они демонстрируют лучшие показатели.

Профессиональная аренда складского погрузчика

Наша компания — это профессионалы в работе, знающие, что такое аренда складского погрузчика и какие требования безопасности должны быть соблюдены. Модели отличаются и количеством опор, например, три опоры или четыре. От этого варьируются габариты, маневренность, грузоподъёмность. Если технически предусмотрено четыре опоры, то такая техника будет максимально устойчивой даже на не идеально ровных поверхностях, на уклонах. К тому же, она будет способна поднимать большие объемы грузов. Нельзя сказать, что всегда стоит заказывать погрузчики, имеющие максимальное количество опор. Скорее, это зависит от каждого конкретного случая, заказа. Если проход между стеллажами очень узкий, то здесь выбор однозначен — узкопроходные модели. Также нужно учесть следующие нюансы:

Есть погрузчики сочлененные, что позволяет отдельным частям корпуса вращаться относительно друг друга под разным углом. Это существенно расширяет функциональные возможности.

Виллы выдвигаются и задвигается на разное расстояние вперёд и назад.

Некоторые виды способны поворачиваться под разным углом, что обязательно указывается в описании.

Рабочее место оператора тоже можно повернуть, настроить. Некоторые модели имеют только стоячее рабочее место без сидений.

Кабина оператора бывает подъемной, стационарной, обеспечивающей разный угол обзора.

Несмотря на столь подробное описание, нельзя сказать, что эта техника очень сложная, требующая особых познаний в выборе и длительного погружения в тему. Да, желательно обращаться за консультацией к специалистам, чтобы не ошибиться, но современные погрузчики создаются так, чтобы в них не было ничего лишнего. Они позволяют быстро решать разные задачи, менять насадки, разворачиваться, выдвигать и задвигать вилы.

Индивидуальный подход к каждому заказу погрузчика

Если интересует аренда складского погрузчика в Украине, стоимость аренды и прочие нюансы, то специалисты индивидуально подойдут к каждому заказу. Учитывается маршрут перемещения машин: подъёмы, коридоры между стеллажами, ограничения углов поворота, наличие спусков, высота входных проемов. Если подразумевается, что погрузчик должен совершать повороты для выполнения поставленных задач, то надо убедиться, что пространство соответствует этому, то есть рассчитать ширину прохода. Нередко погрузчики непросто перемещают какие-то объекты внутри склада, но захватывают их, вывозят для последующей погрузки на специальные платформы. То есть они работают как внутри, так и снаружи складов, цехов и прочих помещений. Часто потребность в навесном оборудовании возникает из-за отсутствия возможности обеспечить свободное перемещение погрузчика по территории из-за специфики архитектурно-планировочных решений. Ноу клиентов есть возможность выбрать и стандартную комплектацию. Индивидуальный подход к каждому заказу означает и подбор погрузчиков в зависимости от специфики шин: пневматические, цельнолитые. Да, порою на складах возникает реальная угроза того, что шины будут повреждены, проколоты стеклом, частями арматуры и строительного мусора. Разработчики предусмотрели и эти возможные проблемы. Цельнолитые шины сводят риски деформации, проколов практически к нулю. При прохождении техники не остаются вмятин или черных следов. Если риска прокола не существует, то можно использовать и пневматические шины, что подходят в том числе и для эксплуатации на улице, на прилегающей территории.

Проверка погрузчиков перед подачей клиенту

Хороша аренда складских погрузчиков и тем, что профессионалы обязательно проверяют их регулярно и непосредственно перед подачей клиенту. Если есть сомнения в работоспособности машин, то такая техника подаваться клиенту не будет. Аренда выгодна тем, что любой ремонт будет проведён за счёт компании. Даже если соблюдать рекомендации производителя относительно эксплуатации, бережно относиться к машинам, то никто не может исключить естественный износ. Аренда выгодно отличается от покупки тем, что любые ремонтные и восстановительные манипуляции проведет наша компания, а не заказчик. Порою обращаются клиенты, желающие получить технику для выполнения очень сложных задач, например, транспортировки строительных материалов, бревен, крупных шин и объемных поддонов. Эта проблема тоже будет решена с помощью погрузчиков-манипуляторов. Именно такие погрузчики считаются очень сильными, надежными, работоспособными при транспортировке негабаритных и объемных грузов, очень тяжёлых, длинных. Наша компания всегда готова предложить малогабаритные, маневренные, экологичные образцы с разными типами двигателя и другими особенностями. На сайте всё расположено таким образом, чтобы каждый клиент мог самостоятельно ознакомиться с условиями сотрудничества, габаритами и прочей информацией. Если требуется помощь или нужны дополнительные сведения, то они будут незамедлительно предоставлены. Всегда целесообразнее позвонить заблаговременно, проконсультироваться, попросить рассчитать стоимость. Можно написать, позвонить по телефону, указанному на сайте, или заказать обратный звонок на подходящее для клиента время. Аренда складского погрузчика будет лёгкой, простой, удобной и, конечно, с индивидуальным подходом к каждому заказу. Цены традиционно остаются доступными, одними из самых низких в регионе. Компания всегда открыта к сотрудничеству с представителями малого, среднего и крупного бизнеса, с предпринимателями.