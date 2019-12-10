Трактор с гидромолотом используется повсеместно, это многофункциональное оборудование сменного типа. Молот устанавливают на гидрофицированные агрегаты, экскаваторы, погрузчики, манипуляторы, копры и прочее.



Удобная аренда трактора с гидромолотом в Украине

Услуга доступна всегда независимо от дня недели, сезона. Предлагается аренда трактора с гидромолотом в Украине со сменными насадками, что позволит работать даже с горными породами особой прочности, металлом. А еще, нередко требуется погрузить клинья в горные породы. Да, это требует больших усилий, поэтому и стандарты, предъявляемые к подобной технике, велики.



Если интересует аренда трактора с гидромолотом в Украине, то можно не сомневаться, что машины соответствуют стандартам работоспособности, манёвренности, надежности и, конечно, безопасности. В процессе работы не должно пострадать имущество, здоровье людей, экология. Обязательно наличие технических паспортов, сопроводительных сертификатов, которые удостоверят соответствие многочисленным стандартам. С документацией можно ознакомиться на сайте или запросить дополнительную информацию.



По вопросам аренды трактора с гидромолотом в Украине обращаются в любой сезон, зная, что цены приемлемы. Есть и особая группа заказчиков, которым предоставляются дополнительные скидки. Если техника берётся на длительный период или заказчики арендуют её регулярно, то сотрудничество происходит по особым тарифам.



Какой должна быть профессиональная техника

Падающие части гидромолота техника разгоняет до большой скорости, чтобы сила удара была максимальной. Сферы применения таких тракторов с гидромолотами широки:



Внедрение свайных элементов в породу.

Разрушение грунтов, в том числе скал, мерзлых поверхностей.

Предание плотности рыхлой почве.

Деинсталляция конструкции из железобетона или бетона.

Вскрытие асфальтобетонных покрытий или коммуникаций, находящихся под землёй.



Нельзя сказать, что конструктивно эти сооружения очень сложные. Основная их задача оказывать сильное механическое воздействие на скальную породу, грунты, железобетон или бетон, асфальт, прочее. То есть специфика действия довольно простая, но при этом процедура это довольно сложная, поскольку сопряжена с необходимостью соблюдать многочисленные стандарты.



Доступная стоимость аренды трактора с гидромолотом независимо от модели



Наша компания далеко не первый год оказывает подобные услуги. Вот почему стоимость аренды трактора с гидромолотом адекватна. Гидравлические молоты имеют пику, то есть стержень, наделенный надежными фазами, что соединяются в буксе самого гидравлического молота. Точка, которая входит в непосредственный контакт с горной породой или иной поверхностью, имеет разные формы: плоская, многогранная пирамида, пика, овальный конус. Как видно, технически не предусмотрено сложностей, а приемлемая цена станет еще одним аргументом в пользу сотрудничества.



Рассчитывается стоимость аренды трактора с гидромолотом заблаговременно, ценообразование прозрачное. Специалисты объяснят, из каких факторов складывается стоимость, что на неё влияет, за счёт чего можно уменьшить эти показатели, но не в ущерб качеству. Подробнее о технических характеристиках, формировании цены можно найти информацию непосредственно на виртуальных страницах сайта компании. А еще, удастся ознакомиться с условиями сотрудничества.



Иногда клиенты обращаются, чтобы собрать первичную информацию. Их интересуют лишь вопросы стоимости аренды тракторов с гидромолотами, способы оплаты. А окончательное решение о целесообразности заказа люди принимают позже. Услуги не навязываются, предоставляется вся запрошенная информация. На основании этого клиент сам решает, какую модель, когда и насколько стоит заказать.



Для выполнения проектов разной сложности

Это идеальный вариант для любых проектов в плане сложности, масштабности, длительности. Нужно обратить внимание на следующие конструктивные особенности:



Предусмотрено наличие клина Помогает в тех случаях, когда в соответствии с техническим планом необходимо направить трещины в разные стороны от самого клина. Если ставится цель уплотнить грунт Задействуется трамбовка. Она, как видно из названия, хорошо утрамбовывает, приводя даже очень рыхлый грунт к необходимым параметрам. Если надо рыхлить почвы, деформировать старые покрытия из асфальтобетона Применяется зубило, имеющее разный угол заострения, но не менее 30 градусов.



А ещё, есть наголовники под сваи, трубы разного диаметра, шпунты.



Если какое-то из наименований, терминов вызывает сложности, то информацию можно взять на сайте или попросить консультантов нашей компании объяснить нюансы технологий простым и понятным языком. Это означает, что каждый проект стоит рассматривать в индивидуальном порядке, чтобы порекомендовать оптимальную модель, насадки, выбор настроек в работе.



Агропромхолдинг сдает в аренду трактор с гидромолотом предпринимателям и физическим лицам



Маневренная, устойчивая на неровных грунтах техника будет предоставлена предпринимателям, представителям бизнеса. Агропромхолдинг сдает в аренду трактор с гидромолотом, составляя официально договор. Нужно помнить, что существуют и серии. Например, есть модели с открытым корпусом. Гидромолоты с корпусом открытого типа позволяют минимизировать параметры, их можно сложить, перевозить на спецтехнике или даже в чаше экскаватора. Есть молот с корпусом закрытого типа, он несколько больше по размеру. Но за счет конструкции хорошо поглощает посторонние шумы, вибрацию. Часто их используют и в городской среде.



Наш Агропромхолдинг сдает в аренду трактор с гидромолотом для самых разных типов работ. В комплект входят быстросъемные механизмы, позволяющие установить молот. Это оптимальный вариант для для кирпичных конструкций, железобетонных, для дробления каменной породы, для эффективной обработки мерзлого грунта. Не стоит пугаться, если объём работы большой, поверхности максимально твёрдые наподобие скальной породы. Производители предусмотрели функциональную технику и для этих случаев. В соответствии с расчетами, вес молота не должен быть больше массы ковша с грунтом. Молот уступает по массе трактору примерно в 10 раз, составляет таким образом 10% от веса. За счёт этого удастся обеспечить устойчивость машины, но не потерять в плане функциональности.



Специалисты Агропромхолдинга сдают в аренду трактора с гидромолотами, выбирая из десятков наименований, отличающихся массой, габаритами, принадлежностью к той или иной серии. Проверяется и расход рабочей жидкости, что оптимизирует производительные действия гидравлического насоса, от которого происходит питание напорной линии. Оборудуется регулировка расхода рабочей жидкости, чтобы обеспечить нужное рабочее давление.



Другие важные технические показатели



Есть и такое понятие, как техническая производительность, которая зависит от частоты ударов, то есть количества и от силы каждого из них. Эти данные не являются постоянными, на них влияют разные составляющие: угол между осью молота и вертикалью, показатели производительности насоса базовой машины и прочее. Прочие параметры:



В некоторых моделях предусмотрено несколько режимов работы, в том числе возможность выставить максимальную энергию при той или иной частоте ударов. Или, напротив, увеличить частоту ударов, но уменьшить энергию.

Переключение производится легко: непосредственно из кабины оператора дистанционно, автоматически или вручную.

Есть возможность настроить мощность, сила удара является одним из основных достоинств, то есть работа будет вестись в разных режимах, с различной скоростью.

Есть машины, в которых конструктивно всё создано так, чтобы можно было легко заменить пневмокарту, аккумулятор, рабочий инструментарий.

Детали агрегата, составляющие смазываются, что делает работу плавной, без резких скачков, сильного трения, посторонних шумов и вибрации. Конечно, в любом случае шум, вибрация будут, но они в пределах нормы, соответствуя рабочим стандартам.

Взять трактор с гидромолотом на прокат в Aph-tehnik (АПХ) удобно, быстро, выгодно

Возможно, кому-то может показаться что взять трактор с гидромолотом на прокат в Aph-tehnik (АПХ) сложно из-за множества вариантов, которые надо учитывать. Но многое в конструкции функционирует на основе автоматики. Например, при работе в условиях интенсивной эксплуатации автоматически подается смазка для хвостовика, что продлевает эксплуатационный ресурс. Поэтому даже при столь длительных манипуляциях, в том числе и демонтаже зданий, не потребуется делать остановки в работе. Кроме того, есть приспособления, защищающие от проникновения влаги внутрь, поэтому эксплуатация допускается и под открытым небом, под дождем, при непогоде.



Всегда легко взять трактор с гидромолотом на прокат в Aph-tehnik (АПХ) и не сомневаться в том, что техника не подведет. Для того чтобы нивелировать шум, предусмотрены и коробчатые кожухи замкнутого типа, специальные прокладки, поглощающие шум. Достойный подход к делу доказывает тот факт, что разрешается эксплуатация машин в мегаполисах, где, как известно, стандарты к максимально допустимому уровню шума особенно высоки. Фактически, агрегаты делятся на те, что разрешено использовать в городе и на те, которые эксплуатируют за городом, например, в карьерах. Везде действуют одни и те же высокие требования относительно минимизации шумовой нагрузки.



Для того чтобы взять тракторы с гидромолотами в прокат в Aph-tehnik (АПХ), надо определиться с базовой комплектацией, оценить специфику конструкции. Есть и анкерные болты увеличенного диаметра, что значительно снижает риск остановки молота. Система автоматической смазки тоже устанавливается легко, подбирается оптимальный диаметр и форма. Корпус надежно защищен от пыли, грязи, а не только от влаги.



Адекватная цена аренды трактора с гидромолотом, удобная форма оплаты

Если провести эксперимент и сравнить цены с другими аналогичными предложениями на рынке, то выгода очевидна. Да, цена аренды трактора с гидромолотом подходит даже начинающим предпринимателям, компаниям, которые только начали свой путь в мир большого бизнеса. Заказывают технику и хозяйствующие субъекты, проводя ремонт, реорганизацию пространства. Если говорить кратко, то гарантируется низкая стоимость при достойном качестве исполнения. Конечно, обязательно есть инструкция, техническая документация, где описываются параметры, стандарты, мощность, возможности.



Выгодная цена аренды трактора с гидромолотом позволяет взять технику на очень длительный период. Корпус машин цельнолитой, это относительное новшество, что стало применяться для агрегатов нового поколения. В результате этого соединительные болты изнашиваются гораздо медленнее. Даже разрушение железобетонных и бетонных построек, асфальта не выведет сантехнику из строя. Можно узнать параметры массы всего трактора, так и гидромолота, расход масла, диаметр рабочего инструмента и прочее. Имеют значение параметры как по отдельности, а также их сочетаемость друг с другом. Например, частота ударов влияет на силу каждого из них и так далее.



Поскольку автопарк спецтехники компаний действительно большой, то это позволяет установить оптимальную стоимость. В таком случае цены на аренду тракторов с гидромолотами не станут неприятным сюрпризом. Известно, что чем шире в компании возможности, чем богаче автопарк, тем более лояльную цену можно установить на аренду того или иного наименования. Напротив, компании, имеющие в арсенале весьма скудный с точки зрения ассортимента автопарк, не могут позволить себе такую роскошь. Для того чтобы получить прибыль, они вынуждены сохранять цены на уровне выше среднего. Агропромхолдинг — компания с большой историей, внушительными возможностями, сотрудничает она и с представителями крупного бизнеса.



Аренда трактора с гидромолотом от надежных брендов



Может показаться, что существует большое количество брендов, предлагающих тракторы с гидромолотом. Но далеко не вся продукция проходит проверку на прочность. Дополнительные преимущества сотрудничества:



Гидромолот устанавливается на трактор таким образом, чтобы обеспечить устойчивость. За этим следят специалисты.

В зависимости от массы и мощности варьируются и производительность, что тоже рассчитают специалисты.

Если требуется действовать особенно аккуратно, то компромиссов с качеством быть не должно. Особая аккуратность требуется, например, при демонтаже жилых зданий, что проводится на строительных площадках в густонаселённых частях города. Да, надо изучить конкретные условия каждого объекта, строительной площадки, чтобы обеспечить и безопасность людей, имущества.

Есть продукция разных производителей, брендов, имеются различные модели, серии, в том числе и самые мощные гидромолоты, подходящие для машин, масса которых доходит до 100 тонн.

Учет мирового опыта, самые технологичные решения



Бренды-производители, которым можно доверять, ориентируются на мировой опыт, внедряют собственные наработки. Большинство из них одновременно с производством занимаются научно-исследовательской деятельностью, проводят краш-тесты, выявляют возможности повышения производительности тракторов с гидромолотами. Производительность можно повысить за счет увеличения параметров рабочего инструмента и поршня. Если увеличить эти параметры, одновременно обеспечивая большую устойчивость корпуса, то производительность повышается на 15%. Высокие эксплуатационные характеристики и доступные цены станут гарантом успешной работы. Есть и легкие аналоги, вес которых несколько сотен кг, а не десятки тонн, как у тяжеловесов.



На некоторых аналогах есть изолированные монтажные плиты, поглощающие большую часть вибраций, шума. Важно выбрать правильную модель, настроить, например, в зависимости от давления, что создается гидросистемой. Есть агрегаты с разными видами аккумулятора, что действует на поршень. Если сравнивать новые модели с аналогами предыдущих поколений, то заметен результат от внедрения продвинутых технологий. Некоторые модели демонстрируют энергию удара, что выше предыдущих аналогов на 30%.



Оптимальная компоновка и масса



К вопросу компоновки каждый производитель подходит по-своему, но в любом случае акцент делается на повышение уровня безопасности и производительности, а также на оптимизацию давления, что скапливается в пневматических камерах. Иногда приходится иметь дело не просто со среднестатистической по плотности каменной породой, но и с гранитом, базальтом. Эти породы относятся к категории высокопрочных и требуют особого подхода. Строительные, демонтажные работы, добыча породы и многое другое будет доступно клиентам, если обратиться в нашу компанию.



По типу молоты делятся на гидравлический, поршневой, оснащенный камерой с азотом, есть и другие основания для разграничения моделей. Гидравлические аналоги стоят выше поршневых, имеющих камеру с азотом, но и производительности их, надёжность тоже отличаются в лучшую сторону.



Да, любая техника рано или поздно выйдет из строя, поэтому аренда гораздо более выгодна и обоснована в сравнении с покупкой. Кроме того, нужно учитывать, что производители разрабатывают новые технологичные решения. Нельзя сказать, что происходит исключительно улучшение моделей за счёт стандартных наработок. В некоторых случаях речь идёт о радикальном изменении способов воздействия на материалы. Поэтому даже если компания приобретет трактор с гидромолотом исключительно для собственных нужд и будет обращаться с ним бережно, но моральный износ техники ещё никто не отменял.



Аренда выгодна всегда



Если объективно посмотреть на ситуацию, то в большинстве случаев единственным целесообразным решением будет именно прокат тракторов с гидромолотом или другой спецтехники. Если надо изменить режим работы, то оператор сумеет сделать это быстро при помощи сенсорного дисплея, где отражается важная информация. В старых моделях смена режимов была возможна только ручным, то есть механическим способом.



Обращаясь в Агропромхолдинг, можно быть уверенным в получении всесторонней консультации, в том числе и о нюансах смены режимов, гарантиях, о профессионализме операторов. В настоящий момент лидерами рынка являются компании из Японии, Южной Кореи, Европы и США, есть бренды из Восточной Европы. Нельзя сказать, что принципы действия техники разных компаний кардинально отличаются. Принцип действия трактора с гидромолотом одинаков. Но надо учитывать и надежность механизмов, комплектующих, агрегатов, на эксплуатационный ресурс влияет и индивидуальная политика каждого конкретного бренда.



Небольшие, средние, тяжёлые машины есть в наличии, в том числе сваебойные, разрушители, ковочные. Как видно, каждая разновидность имеет свою специфику. Например, для работы с грунтом потребуются машины категории разрушители. Прямо сейчас можно позвонить, написать или же уточнить нюансы у специалистов, ознакомиться с информацией, представленной на сайте Агропромхолдинга.