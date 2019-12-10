Аренда техники для очистки леса

Наведение порядка на земельных участках между насаждениями – важнейшее мероприятие, которое обязательно производится после валки стволов или обрезки сучьев. То есть, речь идет не только о вырубке старых деревьев или кустарников, а еще и о том, что нужно убрать почву между насаждениями. Неубранные ветви могут стать причиной пожаров или эрозий почты. Кроме того, они затрудняют проведение дальнейших мероприятий по восстановлению насаждений. Порубочные остатки, которые и являются объектом уборки, могут образовываться при раскряжевке хлыстов, после валки стволов, удалении ветвей или вывозке сортиментов. Для того чтобы вручную не убирать почву между кустарниками, можно арендовать технику для очистки леса в Украине, которая значительно сократит время уборки. Те, кто пытаются навести порядок вручную, потратят на это много времени. Это значит – большие расходы бюджета, так как труд разнорабочих оплачивается почасово. Кроме того, бригаду все равно придется обеспечить специальным инвентарем – топорами, пилами, ножовками. Если предприятие заказчика обычно не выполняет подобные действия, то на покупку этого инвентаря также придется потратиться. Именно поэтому рекомендуется обратиться за помощью в компанию АПХ.

Арендовать технику для очистки леса в Украине

Необходимость наведения порядка на территории между стволами, а именно уборка их от остатков насаждений возникает не только у сообществ, которые следят за состоянием больших рощ. Населенные пункты, которые на балансе имеют такие рощи, а также фермера, чьи поля оборудованы защитой из кустарников и других насаждений также нуждаются в уходе. То есть, для фермеров эта деятельность не является профильной. Поэтому у них отсутствуют и специализированные машины, и необходимый инвентарь, и сотрудники, способные выполнить такие действия. А самое главное – у фермера отсутствует свободное время, которое можно потратить на расчистку зарослей. Вот ряд услуг, которые обычно производятся с насаждениями по типу рощ или разделительных полос: — вырубка сухих стволов или тех, которые могут вскоре рухнуть — обпил веток, которые мешают проезду транспорта или формированию пешеходных зон — выкорчевывание пней, оставшихся после вырубки стволов — прореживание кустарников — уборка почвы, после произведенных работ Именно последний тип работ из представленного списка является важным условием сохранения зеленых насаждений. Оставленные на земле ветки не только мешают проходу или проезду по просеке. Их опасность куда более высокая: — ветки на земле и поваленные стволы, постепенно гния, заражают растущие насаждения паразитами и способствуют появлению заболеваний у растений — сухие сучки являются причиной крупных пожаров в жаркое время года — оставленный мусор не позволяет надлежащим образом обрабатывать почву для посадки новых растений Таким образом, необходимость уборки земли между стволами очевидна. Так как убирать вручную чащу практически невозможно, рекомендуется арендовать технику для очистки леса в Украине, которая поможет выполнить любые мероприятия по уходу за насаждениями. При этом стоимость очистки леса весьма доступная, поэтому прибегнуть к услугам компании «APH tehnik» могут и крупные фабрики, и небольшие фермерства. Стоит отметить, что APH tehnik выполняет очистку леса мини спецтехникой под ключ. То есть заказчику нет необходимости самостоятельно подыскивать инвентарь или рабочих. В услуги компании входит: — разработка плана работ после изучения местности — подбор спецтехники, которая сможет справиться с поставленными задачами — прокат мини спец техники для очистки лесов — предоставление бригады разнорабочих для выполнения тех работ, которые не под силу автомобилям — прокат ручных инструментов — услуги рабочих, способных управлять спецтехникой Таким образом, клиенту необходимо только заказать очистку леса, а все вопросы по организации этого мероприятия берет на себя «APH tehnik». Этот процесс выглядит следующим образом. После оформления заявки, с заказчиком согласовывается дата выполнения работ. В назначенный день к объекту будут подвезены специализированные машины, весь инвентарь, который потребуется для работы с деревом. Заказчику оглашается время, которое потребуется для выполнения заказа. Отдельно стоит остановиться на таком понятии, как специализированный транспорт. Это малогабаритные автомобили, которые созданы специально для выполнения одной задачи. Например, есть машина, которая предназначена для спила деревьев с тонким столбом. Но с ее помощью нельзя спилить более толстое дерево. Также есть машины, которые нужны для спила сучьев, измельчения веток. То есть такие агрегаты могут невероятно быстро и качественно выполнить поставленную задачу. Их минус – узкая специализация, а также высокая стоимость. Именно из-за этого обычные предприятия не в состоянии приобрести такие агрегаты в свою собственность. Кроме того, такие механизмы требуют постоянного дорогостоящего обслуживания. Поэтому АПХ предлагает взять указанные автомобили в аренду. Стоимость очистки леса

Вопрос о стоимости очистки леса – наиболее популярный среди клиентов компании APH tehnikа. Прежде чем заказать очистку леса, клиент обязательно интересуется о ценах услуг предприятия. Для того чтобы рассчитать примерные цены услуг компании, необходимо учитывать такие факторы: — площадь уборки — состояние рощи – как давно производилась уборка, насколько деревья и кустарники «заросли» — количество единиц спецтранспорта, которая потребуется для произведения перечня услуг которые потребовал заказчик Для того чтобы сэкономить, можно взять в аренду технику и выполнить все работы самостоятельно. Безусловно, у заказчика должны быть навыки управления такими машинами или можно пригласить специалиста со стороны. APH tehnik выполняет очистку леса мини спецтехникой

Как было указано выше, APH tehnik выполняет очистку леса мини спецтехникой, но кроме механизмов используется и другое оборудование. Весь инвентарь, который используется для работы с деревом, можно условно разделить на такие группы: — валочные механизмы — средства для транспортировки — страховочный инвентарь — вспомогательное оборудование Валочные механизмы – все то, что понадобится для валки деревьев и кустарников. Это могут быть и ручные инструменты – пилы, ножовки, топоры или же специальные механизмы. Средства для транспортировки – автомобили и оборудование, которые понадобятся для того чтобы вывезти бревна, стружку и ветки из чащи. Страховочный инвентарь – средства, которые защищают арбориста от травм в процессе работ. Арборист – специалист по валке деревьев. К такому оборудованию относят страховочные пояса, каски для защиты головы и т.д. Вспомогательное оборудование – лебедки, лестницы, специализированные пилы, мульчеры и т.д. Это те механизмы, которые непосредственно не участвуют в процессе выпила деревьев, но значительно упрощают процесс работ. Клиент может взять в аренду технику для очистки леса в Украине любого типа, при необходимости менеджер проконсультирует как правильно выбрать нужный инвентарь. Прокат мини спец техники для очистки лесов В компании APH tehnik есть прокат мини спец техники для очистки лесов таких типов: — валочные — трелевочные — дровокольные Валочный тип – различные типы механизмов, которые способны перепилить или перекусить ствол дерева. В зависимости от того, для вырубки каких насаждений предназначен механизм, они могут иметь различную комплектацию и размеры. Трелевочные механизмы нужны для транспортировки очищенных от сучков и ветвей стволов деревьев к месту назначения. Стоит отметить, что APH tehnik выполняют очистку леса мини спецтехникой, которая имеет максимальную проходимость. Это значит, что, заказав очистку леса, клиент может рассчитывать на то, что древесина будет вывезена из чащи к указанному месту. Брать в аренду мини спецтехнику для очистки леса, как древоколы, совершенно не обязательно. Это приспособления, которые позволяют распилить стволы деревьев на чурки одинаковой формы. Однако цена очистки леса Aph-Tehnik (АПХ) даже с учетом аренды древоколов остается доступной. Поэтому клиент может получить не только чистый участок земли между насаждениями, но и внушительный запас дров. Аренда мини спецтехники для очистки леса

Компания предлагает своим клиентам два варианта сотрудничества. Первый — APH tehnik самостоятельно выполняет очистку леса мини спецтехникой, а клиент принимает готовый результат, а именно расчищенную местность. В этом случае, после заказа очистки леса и уточнения даты начала выполнения заказа, компания производит полностью все мероприятия, нужные для приведения участка в надлежащий вид. Второй вид сотрудничества – аренда техники для очистки леса и другого оборудования для того чтобы заказчик мог самостоятельно произвести все запланированные действия. В этом случае стоимость очистки леса будет значительно ниже. APH tehnik доставляет арендуемую мини спецтехнику для очистки леса до адреса, указанного клиентам. Механизмы находятся в полностью исправном состоянии, все расходные материалы (топливо, масла) обеспечивает АПХ. Цена очистки леса Aph-Tehnik (АПХ)

Рассчитать стоимость по очистке леса сможет менеджер компании. Для этого будет производиться выезд на местность и предварительная оценка объема действий. Учитывается то, сколько единиц

, необходимо ли участие разнорабочих, потребуется ли дополнительный инвентарь. Менеджер компании делает все, чтобы

) была приемлема для клиента. Для этого действует гибкая система скидок, специальные бонусы для оптовых заказчиков. При этом аренда мини спецтехники для очистки леса позволит клиенту существенно сэкономить бюджет. Помимо того, что цена на очистку леса Aph-Tehnik (АПХ) довольно низкая, использование специальных механизмов позволит снизить временные затраты.

Заказать очистку леса

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Таким образом, аренда мини спецтехники для очистки леса – возможность для фермеров или органов местного самоуправления произвести работы в обслуживаемом земельном участке. Только взяв в аренду технику для очистки леса возможно быстро убрать больные, аварийные и сухие единицы древесины или кустарники, сэкономив бюджетные средства. Ручной труд не идет ни в какое сравнение с действиями, которые выполняются специализированными машинами. Для того чтобы договориться о том, чтобы была предоставлена услуга: аренда техники для очистки леса и составить соответствующий договор об оказании услуги достаточно просто позвонить менеджеру APH tehnikа или оставить соответствующую заявку на сайте компании. Стоит отметить, что агрегаты, которые используются для подобных действий весьма разнообразны. Все они имеют узкую специализацию, что не позволяет использовать одну машину для выполнения всего перечня мероприятий. На сайте компании можно изучить весь ассортимент агрегатов, которые есть в распоряжении АПХ. В каталоге указаны характеристики таких механизмов, их подробное описание. Если клиент самостоятельно не сможет определиться с перечнем агрегатов, которые нужны для обработки участка земли, менеджер поможет выбрать подходящие.

Наведення порядку на земельних ділянках між насадженнями – найважливіший захід, який обов’язково проводиться після валки стовбурів або обрізки сучків. Тобто, мова йде не лише про вирубку старих дерев або чагарників, а ще й про те, що потрібно прибрати грунт між насадженнями. Неприбрані гілки можуть стати причиною пожеж або ерозій грунту. Окрім того, вони ускладнюють проведення подальших заходів стосовно відновлення насаджень. Порубкові залишки, які і є об’єктом збирання, можуть утворюватися при розкряжуванні хлистів, після валки стовбурів, видаленні гілок або вивезенні сортиментів. Для того щоб вручну не прибирати грунт між чагарниками, можна орендувати техніку для очищення лісу в Україні, яка значно скоротить час збирання.

Ті, хто намагаються навести порядок вручну, витратять на це багато часу. Це означає – великі витрати бюджету, тому що праця різноробочих оплачується погодинно. Окрім того, бригаду все одно доведеться забезпечити спеціальним інвентарем – сокирами, пилками, ножівками. Якщо підприємство замовника зазвичай не виконує подібні дії, то на покупку цього інвентарю також доведеться витратитися. Саме тому рекомендується звернутися за допомогою в компанію АПХ.

Орендувати техніку для очищення лісу в Україні

Необхідність наведення порядку на території між стовбурами, а саме прибирання їх від залишків насаджень виникає не тільки у спільнот, які стежать за станом великих гаїв. Населені пункти, які на балансі мають такі гаї, а також фермера, чиї поля обладнані захистом з чагарників та інших насаджень також потребують догляду. Тобто, для фермерів ця діяльність не є профільною. Тому у них відсутні і спеціалізовані машини, і необхідний інвентар, і співробітники, здатні виконати такі дії. А найголовніше – у фермера відсутній вільний час, який можна витратити на розчищення заростей.

Ось низка послуг, які зазвичай надаються стосовно насаджень по типу гаїв або розділових смуг:

вирубка сухих стовбурів або тих, які можуть незабаром впасти;

обпилювання гілок, які заважають проїзду транспорту або формуванню пішохідних зон;

викорчовування пнів, що залишилися після вирубки стовбурів;

проріджування чагарників;

прибирання грунту, після проведених робіт.

Саме останній тип робіт з представленого списку є важливою умовою збереження зелених насаджень. Залишені на землі гілки не лише заважають проходу та проїзду по просіці. Їх небезпека куди більш висока:

гілки на землі і повалені стовбури, поступово гниючи, заражають зростаючі насадження паразитами і сприяють появі захворювань у рослин;

сухі сучки є причиною великих пожеж у спекотну пору року;

залишене сміття не дозволяє належним чином обробляти грунт для посадки нових рослин.

Таким чином, необхідність прибирання землі між стовбурами очевидна. Оскільки прибирати вручну гущавину практично неможливо, рекомендується орендувати техніку для очищення лісу в Україні, яка допоможе виконати будь-які заходи щодо догляду за насадженнями. Водночас вартість очищення лісу досить доступна, тому вдатися до послуг компанії «APH tehnik» можуть і великі фабрики, і невеликі фермерства. Варто відзначити, що APH tehnik виконує очистку лісу міні спецтехнікою під ключ. Тобто замовнику немає необхідності самостійно підшукувати інвентар або робітників. До послуг компанії входить:

розробка плану робіт після вивчення місцевості;

підбір спецтехніки, яка зможе впоратися із поставленими завданнями;

прокат міні спецтехніки для очищення лісів;

надання бригади різноробочих для виконання тих робіт, які не під силу автомобілям;

прокат ручних інструментів;

послуги робітників, здатних управляти спецтехнікою.

Таким чином, клієнту необхідно лише замовити очистку лісу, а всі питання щодо організації цього заходу бере на себе «APH tehnik». Цей процес виглядає наступним чином. Після оформлення заявки, з замовником узгоджується дата виконання робіт. У призначений день до об’єкта будуть привезені спеціалізовані машини, весь інвентар, який буде потрібен для роботи з деревом. Замовнику оголошується час, який буде потрібен для виконання замовлення.

Окремо варто зупинитися на такому понятті, як спеціалізований транспорт. Це малогабаритні автомобілі, які створені спеціально для виконання одного завдання. Наприклад, є машина, яка призначена для спилювання дерев з тонким стовпом. Але з її допомогою не можна спиляти більш товсте дерево. Також є машини, які потрібні для спилювання гілок, подрібнення гілок. Тобто такі агрегати можуть неймовірно швидко і якісно виконати поставлене завдання. Їх мінус – вузька спеціалізація, а також висока вартість. Саме через це звичайні підприємства не в змозі придбати такі агрегати у свою власність. Окрім того, такі механізми вимагають постійного дорогого обслуговування. Тому АПХ пропонує взяти зазначені автомобілі в оренду.

Вартість очищення лісу

Питання щодо вартості очищення лісу – найбільш популярне серед клієнтів компанії APH tehnik. Перш ніж замовити очистку лісу, клієнт обов’язково цікавиться цінами на послуги підприємства. Для того щоб розрахувати приблизні ціни послуг компанії, необхідно враховувати такі фактори:

площа збирання;

стан об’єкту – як давно проводиться прибирання, наскільки дерева і чагарники «заросли»;

кількість одиниць спецтранспорту, яка буде потрібна для виконання переліку послуг які зажадав замовник.

Для того щоб заощадити, можна взяти в оренду техніку і виконати всі роботи самостійно. Безумовно, у замовника повинні бути навички управління такими машинами або можна запросити фахівця зі сторони.

APH tehnik виконує очистку лісу міні спецтехнікою

Як було зазначено вище, APH tehnik виконує очистку лісу міні спецтехнікою, але окрім механізмів використовується й інше обладнання. Весь інвентар, який використовується для роботи з деревом, можна умовно розділити на такі групи:

валочні механізми;

кошти для транспортування;

страхувальний інвентар;

допоміжне обладнання.

Валочні механізми – все те, що знадобиться для валки дерев і чагарників. Це можуть бути і ручні інструменти – пили, ножівки, сокири або ж спеціальні механізми. Засоби для транспортування – автомобілі та обладнання, які знадобляться для того щоб вивезти колоди, стружку і гілки з хащі.

Страхувальний інвентар – засоби, які захищають арбористів від травм під час виконання робіт. Арбористи – фахівці з валки дерев. До такого обладнання відносять страхувальні пояси, каски для захисту голови тощо.

Допоміжне обладнання — лебідки, сходи, спеціалізовані пилки, мульчери тощо. Це ті механізми, які безпосередньо не беруть участі під час випилу дерев, але значно спрощують процес робіт.

Клієнт може взяти в оренду техніку для очищення лісу в Україні будь-якого типу, за необхідності менеджер проконсультує як правильно вибрати потрібний інвентар.

Прокат міні спецтехніки для очищення лісів

У компанії APH tehnik є прокат міні спецтехніки для очищення лісів таких типів:

валочні;

трелювальні;

дровокольні.

Валочного типу – різні типи механізмів, які здатні перепиляти або перекусити ствол дерева. Залежно від того, для вирубки яких насаджень призначений механізм, вони можуть мати різну комплектацію і розміри.

Трелювальні механізми потрібні для транспортування очищених від сучків і гілок стовбурів дерев до місця призначення. Варто відзначити, що APH tehnik виконує очистку лісу міні спецтехнікою, яка має максимальну прохідність. Це означає, що, замовивши очистку лісу, клієнт може розраховувати на те, що деревина буде вивезена з хащів до вказаного місця.

Брати в оренду міні спецтехніку для очищення лісу, таку як древоколи, зовсім не обов’язково. Це пристосування, які дозволяють розпиляти стовбури дерев на цурки однакової форми. Однак ціна очищення лісу Aph-Tehnik (АПХ) навіть з урахуванням оренди древоколів залишається доступною. Тому клієнт може отримати не лише чисту ділянку землі між насадженнями, а й значний запас дрів.

Оренда міні спецтехніки для очищення лісу

Компанія пропонує своїм клієнтам два варіанти співпраці. Перший – APH tehnik самостійно виконує очистку лісу міні спецтехнікою, а клієнт бере готовий результат, а саме очищену місцевість. У цьому випадку, після замовлення очищення лісу і уточнення дати початку виконання замовлення, компанія виробляє повністю всі заходи, потрібні для приведення ділянки до належного вигляду. Другий вид співпраці – оренда техніки для очищення лісу та іншого обладнання для того щоб замовник міг самостійно провести всі заплановані дії. У цьому випадку вартість очищення лісу буде значно нижчою. APH tehnik доставляє орендовану міні спецтехніку для очищення лісу до адреси, вказаної клієнтам. Механізми знаходяться у повністю справному стані, всі витратні матеріали (паливо, масла) забезпечує АПХ.

Ціна очистки лісу Aph-Tehnik (АПХ)

Розрахувати вартість з очищення лісу зможе менеджер компанії. Для цього проводитиметься виїзд на місцевість і попередня оцінка обсягу дій. Враховується те, скільки одиниць міні спецтехніки для очищення лісів береться в прокат, чи потрібна участь різноробочих, чи знадобиться додатковий інвентар. Менеджер компанії робить все, щоб ціна очищення лісу Aph-Tehnik (АПХ) була прийнятна для клієнта. Для цього діє гнучка система знижок, спеціальні бонуси для оптових замовників. Водночас оренда міні спецтехніки для очищення лісу дозволить клієнтові істотно заощадити бюджет. Окрім того, що ціна на очистку лісу Aph-Tehnik (АПХ) досить низька, використання спеціальних механізмів дозволить знизити часові витрати.

Замовити очистку лісу

Таким чином, оренда міні спецтехніки для очищення лісу – можливість для фермерів або органів місцевого самоврядування провести роботи з обслуговування земельної ділянки. Тільки взявши в оренду техніку для очищення лісу можливо швидко прибрати хворі, аварійні та сухі одиниці деревини або чагарники, заощадивши бюджетні кошти. Ручна праця не йде ні в яке порівняння з діями, які виконуються спеціалізованими машинами. Для того щоб домовитися про те, щоб була надана послуга: оренда техніки для очищення лісу і скласти відповідний договір про надання послуги достатньо просто зателефонувати менеджеру APH tehnik або залишити відповідну заявку на сайті компанії.

Варто відзначити, що агрегати, які використовуються для подібних дій вельми різноманітні. Всі вони мають вузьку спеціалізацію, що не дозволяє використовувати одну машину для виконання всього переліку заходів. На сайті компанії можна вивчити весь асортимент агрегатів, які є у розпорядженні АПХ. У каталозі вказані характеристики таких механізмів, їх докладний опис. Якщо клієнт самостійно не може визначитися з переліком агрегатів, які потрібні для обробки ділянки землі, менеджер допоможе обрати відповідні.