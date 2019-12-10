Очистка пруда земснарядом

Мини земснаряд – универсальная техника, которая дает возможность очистить водоем от ила, минерального осадочного слоя и водной растительности, а также углубить мелководные участки или «намыть» песок. Услуга очистки пруда земснарядом – наиболее удобный, безопасный и экономически целесообразный способ выполнения работ. При этом он не нарушает природную экосистему водоема. Как устроен земснаряд Техника может разниться мощностью и габаритами. Но конструкция земснаряда имеет общую основу – разборную систему, которая монтируется на понтоне. На нем установлены две мотопомпы: одна – высоконапорная, вторая – шламовая. Они оснащены бензиновыми двигателями: это удобно, ведь обеспечивает мобильность устройства, возможность дозаправки на рабочем объекте. Земснаряд также имеет несколько гибких трубопроводов. Они необходимы для разрыхления отвердевшего слоя ила, минеральных осадков и последующего «откачивания» смеси воды и грязи на берег. При этом транспортировать осадки можно в выбранное место на береговой линии: это дает возможность не нанести вред экосистеме, сохранить чистыми пляжи и зоны отдыха, а также декоративные элементы. Одна помпа необходима, чтобы размыть осадки, верхний слой дна или корневую систему водной растительности (в том числе – камыша) под высоким напором. Вторая – чтобы транспортировать смесь грязи и водорослей на берег. Современная техника может быть дополнительно оборудована контрольно-измерительными приборами. Но это актуально лишь для габаритных машин. Управляет техникой один человек. Модели, которые предусматривают наличие двух водителей, в большинстве случаев являются мощной техникой с высокой производительностью, которая адаптирована к работе на больших водоемах, с глубиной разработки от 10-ти до 15-ти м.

Сфера применения спецтехники Благодаря оптимальным техническим характеристикам, земснаряд можно применять для нескольких видов работ. Среди них: избавление от ила. Органический осадок размывают и откачивают на берег. В его составе – остатки водной растительности, что начала перегнивать, частицы древесины, опалые листья или грунт, который попал в водоем. Поэтому ил может стать отличным удобрением для полей или теплиц;

очищение водоема от водной растительности. Камыш (рогоз) – одна из наиболее распространенных проблем для прудов, озер и мелководных рек. Избавиться от него с помощью ручного труда крайне сложно, а часто и вовсе невозможно. Землесосный снаряд размывает корни растительности, что дает возможность быстро и без проблем расчистить территорию. Использование техники предотвращает повторное восстановление растительности в краткие сроки. Это препятствует заболачиванию объекта, смене его экосистемы (видов растительности, рыб и т.д.);

углубление дна. Землесосный снаряд не сможет значительно изменить глубину объекта. Для этих целей применяют драглайн, экскаватор с удлиненной стрелой. Но земснаряд станет отличным решением для избавления от отмелей в труднодоступных местах водоема, в небольших прудах или реках с неудобным подъездом. При проведении работ использование землесосного снаряда позволяет не допустить случайного разрушения природных источников, определить наличие которых под водой очень сложно;

укрепления берега. Ил после осушения отвердевает. Он является естественным удобрением для полей и теплиц, питательной массой для активного развития растительности. Поэтому ил способствует росту трав, кустарников и деревьев. Это укрепляет береговую линию;

выкачивание воды из искусственного водоема. Очищение стенок резервуара от органического и минерального налета. Это позволяет выполнить работы в технических водоемах, – к примеру, отстойниках, пожарных резервуарах, бассейнах для разведения малька и проч. Ведь в основе очищения искусственного пруда или резервуара – его осушение, что позволяет механически избавиться от мусора и ила на стенках;

намыв песка на берег. Функционал спецтехники можно применить и для этого. Таким способом не получится создать полноценный пляж, но для небольшого места для отдыха мощности мини спецтехники будет достаточно. Широкая сфера использования делает технику универсальной. Ее можно адаптировать к выполнению различных задач, комплексных работ по облагораживанию территории или восстановлению природной экосистемы водного объекта.

Особенности спецтехники [do_widget id=custom_html-27] Земснаряд незаменим для водоемов со слабым течением и небольшой глубиной. Именно они наиболее часто подвержены постепенному заболачиванию – формированию слоя ила из органических осадков и грунта, что является «питательной» основой для развития водной растительности. Чем дольше временить с проведением очистки, тем больший объем работ придется выполнить. Альтернативы, которая продуктивно заменит земснаряд для таких водоемов, не существует. Экскаватор, независимо от его вида, не обладает аналогичными характеристиками. Среди преимуществ земснаряда: возможность безостановочного функционирования. Спецтехнику легко дозаправить на объекте, а двигатель не требует постоянных перерывов для охлаждения. Управлять техникой просто, она легко перемещается по всей площади выполняемых работ;

высокая маневренность. Земснаряд можно использовать на труднодоступных водоемах. К примеру, если нет удобной площадки на берегу и плавного спуска в воду – берега обрывистые или болотистые, периодически встречается мелководье, или же прибережная зона полностью заросла камышом и другой растительностью.

качество очистки. С помощью спецтехники работы можно выполнить максимально тщательно. А это обеспечит длительный результат. После проведения очистки водоема подводные течения становятся более активными, что препятствует скоплению ила и разрастанию камыша или рогозы. Несмотря на то, что расчистку мелководного пруда, озера или реки нужно проводить регулярно, качественное выполнение позволит не беспокоиться о состоянии объекта и не заказывать дополнительные услуги очистки пруда;

сохранение экосистемы. Земснаряд является одним из наиболее «щадящих» видов спецтехники. Он сохраняет все видовое разнообразие растительности и рыб, а двигатель не загрязняет воду отходами топлива. После применения земснаряда водоему не нужно восстанавливаться, а также нет необходимости в уборке прилегающей территории. Система позволяет откачать ил, водоросли на достаточное расстояние, указанную площадь, что не повредит ландшафту. При необходимости отходы можно вывезти за территорию объекта.

Результаты работы земснаряда Одна из причин арендовать мини технику для очистки пруда земснарядом aph-tehnik – высокое качество услуг. Прокат техники дает возможность комплексно подойти к поставленным задачам: выполнить несколько видов очистки без привлечения дополнительной спецтехники. Результат использования арендованной спецтехники: чистое дно и размывание отмелей;

зачистка площади от растительности;

отсутствие отходов, которые хаотично загрязняют территорию;

сохранение естественной экосистемы водоема. Сравнивая функционирование спецтехники и работу бригады, можно отметить высокую скорость выполнения поставленных задач и тщательность очистки. Техника размывает корневище, что обеспечивает длительность результата. Вручную это выполнить крайне сложно, к тому же такой заказ займет много времени и будет дорогостоящим для клиента. Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо выбрать правильную технику, которая будет соответствовать объему и сложности поставленных задач.

Нюансы выбора земснаряда для выполнения работ Использовать арендованную спецтехнику намного выгодней, чем приобретать дорогостоящие модели или пытаться выполнить работы подручными средствами. Но в этом случае особое внимание нужно обратить на характеристики модели. Искать мощную спецтехнику с высокой производительностью не стоит: чем значительней эти характеристики, тем габаритней будет модель, а это, в свою очередь, сделает значительно выше стоимость проката земснаряда для очистки пруда. Такой подход является нерентабельным. Более выгодно арендовать мини технику для очистки пруда земснарядом aph-tehnik: компактные модели просты в транспортировке, не требуют сложного монтажа на объекте, и могут работать в ограниченном пространстве. Маневренная мини спецтехника эффективно справится с поставленными задачами при небольшом расходе топлива. Компактность и полуразборная конструкция модели позволяет быстро доставить технику к месту назначения, даже при его удаленности. Чтобы установить технику и управлять проведением работ, достаточно одного специалиста, который знает об особенностях модели и имеет соответствующий опыт.

Когда нужно дополнить земснаряд другой техникой Мини земснаряд характеризует многофункциональность, но важно выполнить очистку технологически правильно. Есть ряд случаев, в которых для очистки водоема необходимо привлечь другие виды спецтехники. К примеру: Дополнительная спецтехника Необходимость применения Экскаватор Берегоукрепительные работы. Их необходимо провести, если оползни грунта загрязняют пруд, озеро или реку. В этом случае необходимо применение экскаватора. А часто – услуг берегоукрепления от «Агропромхолдинг» с применением синтетических или натуральных материалов. Драглайн Его необходимо использовать, если предусмотрено значительное углубление водоема. Экскаватор с удлиненной стрелой Такой вид техники незаменим, когда водоем загрязнен крупным мусором. В особенности, если он скапливается за течением на определенной площади. Услуги водолазов дорогостоящие, поэтому экскаватор с удлиненной стрелой станет решением проблемы. Но выполнить очистку пруда от ила и качественно избавиться от водной растительности, при этом без вреда для экосистемы, позволяет лишь земснаряд.

Что влияет на стоимость проката земснаряда для очистки пруда То, сколько будет строить услуга очистки пруда земснарядом, зависит от нескольких факторов, среди которых – модель спецтехники. Чем более габаритное и мощное устройство, тем выше цена его использования. К тому же, дополнительными тратами станет большой объем топлива. Чтобы сэкономить при выполнении работ на небольших прудах и мелководных реках, стоит воспользоваться мини спецтехникой. Это выгодней, ведь выполненный объем работ будет стоить намного дешевле. Также стоимость определяют и наценки сервиса, который предоставляет услугу проката спецтехники. Чем меньше оборот компании, тем дороже будет аренда. Фиксированной цены нет. Но во многом стоимость проката земснаряда для очистки пруда зависит от средних показателей на рынке. Но и здесь важно не выбирать технику в прокат за наименьшей стоимостью, ведь для продуктивного использования необходима качественная и надежная модель.

Как арендовать мини технику для очистки пруда земснарядом aph-tehnik Чтобы взять в прокат спецтехнику, нужно обратиться по одному из указанных на сайте номеров, или заполнить форму обратной связи. Во втором случае указывают свои контакты, чтобы менеджер мог связаться с клиентом. Договориться о сотрудничестве можно лишь после уточнения деталей. А для этого необходимо общение. Клиент может узнать о том, какая приблизительная стоимость проката мини спецтехники для очистки пруда в индивидуальном случае. А также – как сделать работу более продуктивной, сэкономив время и средства. Арендовать спецтехнику несложно: это востребованная услуга, в которой учтены детали. При необходимости можно узнать о примерах успешно выполненных аналогичных работ.

Что нужно для заказа услуги Обсудить детали и выбрать необходимую технику можно быстро и без проблем. Но для этого стоит заранее узнать характеристики водоема и особенности проблемы. К примеру, клиенту необходимо указать: тип водоема (природный или созданный искусственно);

проблему, которую нужно решить. Наиболее распространенные варианты – заболачивание, разрастание камыша, появление отмелей;

приблизительную площадь выполнения работ;

глубину пруда, интенсивность подводного течения;

наличие подъездов к водоему или особенности берегов (обрывы, заросли, болото и проч.). Кроме этого, можно договориться о комплексном выполнении задач – дополнительных услугах. Ведь часто в тандеме с услугой очистки пруда земснарядом проводят укрепление береговой линии, облагораживание территории. Вывоз мусора, расчистка леса становятся основой для формирования дизайнерского ландшафта.

Цена очистки пруда земснарядом у Агропромхолдинг Стоимость услуг проката техники у «Агропромхолдинг» является одной из наиболее доступных. Для этого есть несколько причин: европейское качество продукции, которую характеризует мобильность и высокая производительность, также отсутствие простоя спецтехники. Цена очистки пруда земснарядом у Агропромхолдинг будет зависеть и от объема работ. Ведь время непрерывного функционирования влияет и на количество использованного топлива, рабочее время водителя. Цену можно узнать заранее у менеджеров сервиса, которые обоснуют цену. Она будет значительно меньше, чем очистка пруда с помощью подручной техники. [do_widget id=custom_html-10]

Преимущества сервиса Кроме выгодной стоимости проката, «Агропромхолдинг» гарантирует клиентам оперативность выполнения очистки пруда, а также пунктуальность. Спецтехника проходит обязательный техосмотр. Техническое обслуживание является постоянным, что обеспечивает бесперебойную работу без возможности непредвиденных поломок. Техникой управляет профессиональный водитель, что обеспечивает максимально аккуратную очистку пруда без вреда для окружающей среды. Также стоит отметить аккуратность и тщательность работ. Благодаря большому опыту, могут выполняться сложные задачи, в том числе очистка может проводиться в труднодоступных местах. Спецтехника имеет всю необходимую документацию, что обеспечивает законность предоставления услуг.

Когда стоит обратиться за бесплатной консультацией Очистка пруда выполняется один раз в 3-5 лет, при экологически сложной ситуации – ежегодно. Но клиент может не знать обо всех нюансах работы, поэтому актуальными остаются бесплатные консультации. Можно задать менеджеру все интересующие вопросы, уточнить детали. Бесплатная консультация позволит развеять предубеждения и стереотипы об очистке дна. К примеру, клиент не будет беспокоиться о гибели рыбы или загрязнении берегов откачанным илом. Бесплатная консультация не обязывает клиента к сотрудничеству – она позволяет узнать больше об услуге и оценить ее преимущества.

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